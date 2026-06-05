Bihar Breaking News Live: फायरिंग मामले में अब खान सर भी लपेटे में, उधर रौशन सर की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे छात्र

Bihar News Today Live Updates: राजधानी पटना में दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है. खान सर की कोचिंग पर कथित हमले के आरोप में जेल में बंद रौशन आनंद सर की रिहाई के लिए गुरुवार (4 जून) को छात्रों पटना में जोरदार प्रदर्शन किया. नारेबाजी करते हुए छात्र-छात्रा कारगिल चौक पहुंचे और वहां कुछ देर जाम लगाया. उधर दूसरी ओर इस मामले में अब खान सर खुद कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. कथित हमले के वायरल वीडियो में खान सर के गार्ड ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पटना पुलिस ने खान सर के दो गार्ड को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की है और अब उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

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