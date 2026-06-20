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Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर BJP के ब्राह्मण नेताओं में नाराजगी, अश्विनी चौबे ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया

Bihar Breaking News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तक, बीजेपी के ब्राह्मण नेता ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. अश्विनी चौबे ने सरकार को जांच के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं कि हत्यारों को तत्काल 48 घंटे के भीतर जेल भेजकर बिहार में सुशासन होने का परिचय दें.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:24 AM IST
Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर BJP के ब्राह्मण नेताओं में नाराजगी, अश्विनी चौबे ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया
20 June 2026 09:25 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: तेज प्रताप यादव ने अनुष्का और उनके भाई समेत 8 लोगों पर दर्ज कराई FIR

राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव और उनके भाई आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. तेज प्रताप का आरोप है कि ये लोग मेरी हत्या करवाना चाहते हैं. इन लोगों ने मेरी छवि को खराब किया गया है और मुझे लालू परिवार से भी इन्हीं लोगों के कारण अलग होना पड़ा.

20 June 2026 09:05 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर: दोषी पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड मिले- अश्विनी चौबे

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि ने अगर युवक ने हथियार डाल दिया था, तो उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को न सिर्फ सख्त सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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