/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर BJP के ब्राह्मण नेताओं में नाराजगी, अश्विनी चौबे ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया

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Bihar News Today Live Updates: पटना: तेज प्रताप यादव ने अनुष्का और उनके भाई समेत 8 लोगों पर दर्ज कराई FIR
राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव और उनके भाई आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. तेज प्रताप का आरोप है कि ये लोग मेरी हत्या करवाना चाहते हैं. इन लोगों ने मेरी छवि को खराब किया गया है और मुझे लालू परिवार से भी इन्हीं लोगों के कारण अलग होना पड़ा.
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर: दोषी पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड मिले- अश्विनी चौबे
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि ने अगर युवक ने हथियार डाल दिया था, तो उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को न सिर्फ सख्त सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए.
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भारत भूषण तिवारी मामले में अब सियासत गरमा गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तक, बीजेपी के ब्राह्मण नेता ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. अश्विनी चौबे ने सरकार को जांच के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. चौबे ने कहा कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने भरत तिवारी की गोली मारकर मारकर हत्या कर दी है. उन्होंने कहा कि यह हृदय विदारक है. मैं गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि भरत तिवारी की निर्मम हत्या पर संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिस प्रशासन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उच्चस्तरीय जांच का आदेश दें. चौबे ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं कि हत्यारों को तत्काल 48 घंटे के भीतर जेल भेजकर बिहार में सुशासन होने का परिचय दें.