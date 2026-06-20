/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर BJP के ब्राह्मण नेताओं में नाराजगी, अश्विनी चौबे ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भारत भूषण तिवारी मामले में अब सियासत गरमा गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तक, बीजेपी के ब्राह्मण नेता ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. अश्विनी चौबे ने सरकार को जांच के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. चौबे ने कहा कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने भरत तिवारी की गोली मारकर मारकर हत्या कर दी है. उन्होंने कहा कि यह हृदय विदारक है. मैं गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि भरत तिवारी की निर्मम हत्या पर संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिस प्रशासन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उच्चस्तरीय जांच का आदेश दें. चौबे ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं कि हत्यारों को तत्काल 48 घंटे के भीतर जेल भेजकर बिहार में सुशासन होने का परिचय दें.