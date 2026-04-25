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Bihar Breaking News Live: किशनगंज MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रा ने लगाई फांसी! हॉस्टल के कमरे में मिला शव

Bihar Breaking News: किशनगंज में स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरे से MBBS की छात्रा का शव बरामद हुआ. मृतका का नाम अनुष्का जैन बताया जा रहा है. इस मामले में एसडीपीओ सदर मंगलेश कुमार ने बताया कि छात्राओं के लिए बने हॉस्टल के एक कमरे में छात्रा का शव संदिग्ध स्थिति में मिला है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:36 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: किशनगंज में स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हॉस्टल के कमरे से एक MBBS की छात्रा का शव बरामद हुआ. जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्रा सेकंड ईयर में पढ़ती थी. उसका शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. मृतका का नाम अनुष्का जैन बताया जा रहा है. इस मामले में एसडीपीओ सदर मंगलेश कुमार ने बताया कि छात्राओं के लिए बने हॉस्टल के एक कमरे में छात्रा का शव संदिग्ध स्थिति में मिला है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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25 April 2026
09:37 AM

Bihar News Today Live Updates: बेगूसरायः चोरों का तांडव! दो घरों से लूटे लाखों की चोरी की वारदात

बेगूसराय में एक बार फिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. बीती रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मामला बेगूसराय के बछवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर-तीन पंचायत के राजापुर वार्ड नंबर-7 का है, जहां देर रात करीब 2 बजे चोरों ने दो घरों में धावा बोला. बताया जा रहा है कि चोरों ने उपेंद्र यादव और दिनेश यादव के घर को निशाना बनाया और करीब 30 लाख रुपये के जेवरात, 60 हजार रुपये नकद समेत लाखों की संपत्ति चोरी कर ली. वारदात के दौरान चोरों ने घर के मालिक को कमरे में बाहर से बंद कर बंधक बना दिया, जिससे वह किसी को सूचना नहीं दे सके. स्थानीय लोगों के अनुसार, रात के दौरान बार-बार बिजली बाधित हो रही थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया.

09:29 AM

Bihar News Today Live Updates: 14 साल के लड़के ने 4 साल की बच्ची से किया रेप

राजधानी पटना के फतुहा शुक्रवार (25 अप्रैल) को देर रात थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में चार साल की एक बच्ची के पिता ने अपने ही मुहल्ले के एक 14 वर्षीय किशोर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानकारी होते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बच्ची को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया. जिसके बाद उचित इलाज के लिए बच्ची को पटना रेफर कर दिया है. बताया जाता है कि बच्ची घर में अकेले थी. उसकी मां कुछ काम से पड़ोस में ही गयी हुई थी. इसी दरम्यान आरोपी किशोर घर में घुस कर रेप किया. थोड़ी देर बाद बच्ची की मां जब घर पर आयी तो बच्ची को खून लगा देख दंग रह गई तथा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस भी आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर बच्ची को सीएचसी में भर्ती कराया. थानाध्यक्ष कुमार रौशन ने बताया कि आरोपी किशोर को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है.

09:10 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?

बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है. लेकिन, कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज (25 अप्रैल) उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों विशेषकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी और चंपारण के इलाकों में बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

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