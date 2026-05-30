Bihar Breaking News Live: शिवहर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, गोपालगंज में एक कुख्यात का एनकाउंटर

Bihar News Today Live Updates: शिवहर जिले के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में प्रेम-प्रसंग में एक युवक की चाकुओं से गोद कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है. आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक विशाल और आरोपी प्रिंस कुमार दोनों का एक ही महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और नशे की हालत में प्रिंस कुमार ने विशाल को चाकुओं से गोद मार डाला. शिवहर के ही माधोपुर छाता गांव में एक महिला को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. दूसरी ओर गोपालगंज में पुलिस ने आज (शनिवार, 30 मई) सुबह-सुबह कुख्यात आकाश सिंह का एनकाउंटर कर दिया. बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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