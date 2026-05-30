Bihar Breaking News Live: शिवहर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, गोपालगंज में एक कुख्यात का एनकाउंटर

Bihar Breaking News: शिवहर जिले के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में प्रेम-प्रसंग में एक युवक की चाकुओं से गोद कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक और कातिल दोनों का एक ही महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दूसरी ओर गोपालगंज में पुलिस ने आज (शनिवार, 30 मई) सुबह-सुबह कुख्यात आकाश सिंह का एनकाउंटर कर दिया. बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है.
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Bihar News Today Live Updates: शिवहर जिले के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में प्रेम-प्रसंग में एक युवक की चाकुओं से गोद कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है. आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक विशाल और आरोपी प्रिंस कुमार दोनों का एक ही महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और नशे की हालत में प्रिंस कुमार ने विशाल को चाकुओं से गोद मार डाला. शिवहर के ही माधोपुर छाता गांव में एक महिला को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. दूसरी ओर गोपालगंज में पुलिस ने आज (शनिवार, 30 मई) सुबह-सुबह कुख्यात आकाश सिंह का एनकाउंटर कर दिया. बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Bihar News Today Live Updates: शिवहरः महिला को ट्रैक्टर से कुचलने वाला गिरफ्तार
शिवहर जिले के हिरम्मा थाना क्षेत्र के माधोपुर छाता गांव ट्रैक्टर से कुचलकर एक महिला के हत्या किए जाने के मामले में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बता दें कि 23 मई को माधोपुर छाता गांव में खेत में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें रोहित कुमार ने ट्रैक्टर से रामकली देवी को कुचल कर मार डाला था. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस ने अब उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.
Bihar News Today Live Updates: गोपालगंजः सुबह-सुबह 50 लाख के इनामी अपराधी का एनकाउंटर
गोपालगंज में पुलिस ने आज (शनिवार, 30 मई) सुबह-सुबह कुख्यात आकाश सिंह का एनकाउंटर कर दिया. बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि बदमाश कई मामलों में वांछित था और पुलिस ने उस पर 50 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.