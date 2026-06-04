Bihar Breaking News Live: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड, कई मरीजों के मौत की आशंका

Bihar News Today Live Updates: दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित होटल में भीषण अग्निकांड के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार को भीषण आगलगी की खबर सामने आई है. इस हादसे में कई मरीजों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जानकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुरा में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आज (गुरुवार, 4 जून) की तड़के सुबह भीषण आग लगने से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. ये आग अस्पताल के 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू (ICU) वार्ड में लगी थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

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