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Bihar Breaking News Live: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड, कई मरीजों के मौत की आशंका

Bihar Breaking News: मुजफ्फरपुर में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आज (गुरुवार, 4 जून) को भीषण आग लग गई. इस हादसे में कई मरीजों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब एक दर्जन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और भारी मशक्कत के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:17 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित होटल में भीषण अग्निकांड के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार को भीषण आगलगी की खबर सामने आई है. इस हादसे में कई मरीजों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जानकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुरा में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आज (गुरुवार, 4 जून) की तड़के सुबह भीषण आग लगने से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. ये आग अस्पताल के 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू (ICU) वार्ड में लगी थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

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04 June 2026
07:18 AM

Bihar News Today Live Updates: अररिया में थार गाड़ी ने मचाया आतंक

अररिया में राजनीतिक दल का झंडा लगाए एक थार गाड़ी ने जमकर आतंक मचाया. बताया जा रहा है कि थार गाड़ी ने कई लोगों को कुचलने का प्रयास किया. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और तीन युवकों को हिरासत में लिया है. यह घटना बथनाहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

07:15 AM

Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुरः प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में तीन की मौत

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की है. आग हॉस्पिटल के ICU वार्ड में लगी थी. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया.

07:10 AM

Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुरः भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक महिला गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर पुलिस ने घर से स्मैक का कारोबार कर रही एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से भारी मात्रा में स्मैक के पुड़िया के साथ 13 हजार से ऊपर नगद राशि बरामद हुई है. पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर कांटी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में छापेमारी करके एक महिला को 65 पुड़िया स्मैक और 13 हजार 200 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है. अब गिरफ्तार महिला करोबारी के नेटवर्क को खंगालने में पुलिस जुट गई है, क्योंकि इसके पहले अहियापुर पुलिस ने दो महिलाओं को स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया था.

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