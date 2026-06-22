/Bihar Breaking News Live: NEET री-एग्जाम में भी बड़ी सेंधमारी! सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला

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Bihar News Today Live Updates: निशांत कुमार ही आगे पार्टी का नेतृत्व करेंगे- संजय झा
#WATCH | पटना: JD(U) सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "नीतीश कुमार पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे, कल की राष्ट्रीय परिषद में इसका अनुमोदन किया गया। निशांत कुमार ही आगे पार्टी का नेतृत्व करेंगे, वही पार्टी का भविष्य हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "आज ही मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/P2BHB5BVy0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2026
Bihar News Today Live Updates: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजपुर एनकाउंटर मामला
उधर, भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सीजेआई से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से इस एनकाउंटर की जांच कराई जाए.
Bihar News Today Live Updates: नीट री-एग्जाम में बड़ी सेंधमारी का खुलासा
नीट NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने यहां से सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र से गिरफ्तार किए गए हैं. अधिकांश सॉल्वर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं. इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है.
Bihar News Today Live Updates: नीट NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने यहां से सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र से गिरफ्तार किए गए हैं. अधिकांश सॉल्वर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं. इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है. उधर, भोजपुर जिले में भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सीजेआई से इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है.