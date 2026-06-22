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Bihar Breaking News Live: NEET री-एग्जाम में भी बड़ी सेंधमारी! सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला

Bihar Breaking News: नीट NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है. उधर, भोजपुर जिले में भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:44 AM IST
Bihar Breaking News Live: NEET री-एग्जाम में भी बड़ी सेंधमारी! सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला
Image Credit: बिहार समाचार
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Bihar News Today Live Updates: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजपुर एनकाउंटर मामला

उधर, भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सीजेआई से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से इस एनकाउंटर की जांच कराई जाए.

22 June 2026 09:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नीट री-एग्जाम में बड़ी सेंधमारी का खुलासा

नीट NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने यहां से सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र से गिरफ्तार किए गए हैं. अधिकांश सॉल्वर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं. इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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