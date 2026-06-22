/Bihar Breaking News Live: NEET री-एग्जाम में भी बड़ी सेंधमारी! सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला

Bihar News Today Live Updates: नीट NEET (UG) पुनर्परीक्षा 2026 के दौरान लखीसराय से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने यहां से सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र से गिरफ्तार किए गए हैं. अधिकांश सॉल्वर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं. इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्धस्तर पर जारी है. उधर, भोजपुर जिले में भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सीजेआई से इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है.