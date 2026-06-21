/Bihar Breaking News Live: भोजपुर एनकाउंटर पर चौतरफा घिरी सम्राट सरकार, अब मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

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Bihar News Today Live Updates: योग दिवस: सीएम सम्राट ने पटना में किया योगाभ्यास
#WATCH पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया।
इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के… pic.twitter.com/bXusTFsqgb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
Bihar News Today Live Updates: योग दिवस: योग एक बहुत सफल पहल है- ललन सिंह
#WATCH पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, "... आज, योग कार्यक्रम पूरी दुनिया में होता है। योग एक बहुत सफल पहल है और जिस चुनाव क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वह योग का एक बड़ा केंद्र है।" https://t.co/78itAadaBo pic.twitter.com/SPCZ6wcHSJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
Bihar News Today Live Updates: योग दिवस: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में योगाभ्यास किया
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, "आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं संसद परिसर में योग कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शांति और सद्भाव का इतना बड़ा नाम बना दिया कि पूरी दुनिया इसके साथ है... सभी लोगों को शुभकामनाएं..." pic.twitter.com/JBwPKrp9oZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर: सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17.06.2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 20, 2026
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. तेजस्वी ने कहा कि पहले भी जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री फर्जी एनकाउंटर पर माफी मांगें. विवाद बढ़ता देख अब सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस बारे में जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके बताया कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हेतु हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है. न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है.