/Bihar Breaking News Live: भोजपुर एनकाउंटर पर चौतरफा घिरी सम्राट सरकार, अब मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. तेजस्वी ने कहा कि पहले भी जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री फर्जी एनकाउंटर पर माफी मांगें. विवाद बढ़ता देख अब सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस बारे में जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके बताया कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हेतु हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है. न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है.