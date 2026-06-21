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Bihar Breaking News Live: भोजपुर एनकाउंटर पर चौतरफा घिरी सम्राट सरकार, अब मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

Bihar Breaking News: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. तेजस्वी ने कहा कि पहले भी जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री फर्जी एनकाउंटर पर माफी मांगें. विवाद बढ़ता देख अब सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:23 AM IST
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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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