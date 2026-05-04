Bihar Breaking News Live: वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी पर निकले निशांत कुमार, देखें आज यात्रा के पल-पल का अपडेट

Bihar Breaking News: पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार अपनी 'सद्भाव यात्रा' पर निकल चुके हैं. उन्होंने आज (4 मई) वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी का आनंद उठाया. दूसरी ओर भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का कनेक्शन कट गया है. इस घटना पर सियासत भी देखने को मिल रही है.
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Bihar News Today Live Updates: पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार अपनी 'सद्भाव यात्रा' पर निकल चुके हैं. उन्होंने रविवार (3 मई) को पश्चिम चंपारण के वाल्मिकीनगर से अपनी यात्रा की शुरू की है. आज यानी 4 मई को निशांत कुमार यहां स्थित टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी का आनंद उठाया. इसके बाद वे महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और नरदेवी मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद बेतिया लौटकर दोपहर 1 बजे बापू सभागार में पश्चिम चंपारण और बगहा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. जानकारी के मुताबिक, शाम 3:30 बजे बेतिया से रवाना होकर गोतिहार, पिपरा कोठी, चकिया, मेहसी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए रात 8 बजे पटना लौटेंगे.
Bihar News Today Live Updates: बिहार में आज 8 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट
बिहार में प्री-मानसून की सक्रियता के कारण मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. बदलते मौसम के बीच अब मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार (4 मई) को उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन हिस्सों में बादल गरजने के साथ ही बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है.
Bihar News Today Live Updates: निशांत कुमार की यात्रा का आज का शेड्यूल
निशांत आज वाल्मीकिनगर में स्थित VTR में जंगल सफारी पर निकले है. सफारी से लौटने के बाद वह महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और नर देवी माता स्थान का करेंगे. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बेतिया के लिए रवाना होंगे.