Bihar Breaking News Live: वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी पर निकले निशांत कुमार, देखें आज यात्रा के पल-पल का अपडेट

Bihar News Today Live Updates: पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार अपनी 'सद्भाव यात्रा' पर निकल चुके हैं. उन्होंने रविवार (3 मई) को पश्चिम चंपारण के वाल्मिकीनगर से अपनी यात्रा की शुरू की है. आज यानी 4 मई को निशांत कुमार यहां स्थित टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी का आनंद उठाया. इसके बाद वे महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और नरदेवी मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद बेतिया लौटकर दोपहर 1 बजे बापू सभागार में पश्चिम चंपारण और बगहा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. जानकारी के मुताबिक, शाम 3:30 बजे बेतिया से रवाना होकर गोतिहार, पिपरा कोठी, चकिया, मेहसी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए रात 8 बजे पटना लौटेंगे.

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