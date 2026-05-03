Bihar Breaking News Live: आज सद्भाव यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार, CM सम्राट ने अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई

Bihar News Today Live Updates: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज यानी रविवार (03 मई) से 'सद्भाव यात्रा' पर निकल रहे हैं. उनकी यह यात्रा पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से शुरू होगी. माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने के लिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. यात्रा को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्याग और नैतिक राजनीति की जो मिसाल पेश की है, उसी राह पर चलते हुए निशांत कुमार भी जनसंवाद और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर मीडिया जगह के लोगों को शुभकामनाएं दीं. CM ने एक पोस्ट करके लिखा कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं. लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. आपकी कलम सच्चाई, पारदर्शिता और जनहित की आवाज बनकर समाज को जागरूक करती रहे. साथ ही आपकी आपकी जनहित के प्रति सदैव प्रतिबद्धता बनी रहे, इसी विश्वास के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.

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