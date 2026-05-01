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Bihar Breaking News Live: वाल्मीकिनगर से शुरू होगी निशांत कुमार की यात्रा, JDU कर रही बड़ी तैयारी

Bihar Breaking News: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं. उनकी पहली राजनीतिक यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है, जिसका आगाज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से होगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 10:11 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा जल्द ही मैदान में उतरने वाला है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं. उनकी पहली राजनीतिक यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है, जिसका आगाज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से होगा. तय कार्यक्रम के मुताबिक, निशांत कुमार पटना से निकलकर पश्चिम चंपारण पहुंचेंगे और रास्ते में कई जगहों पर रुककर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे.

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01 May 2026
10:11 AM

Bihar News Today Live Updates: 3 मई से शुरू होगी निशांत कुमार की यात्रा

पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार अब अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए वह जनता का मूड समझने के लिए आगामी 3 मई से यात्रा निकालने वाले हैं. यह उनकी पहली राजनीतिक यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है, जिसका आगाज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से होगा. कार्यक्रम के मुताबिक, निशांत कुमार पटना से निकलकर पश्चिम चंपारण पहुंचेंगे और रास्ते में कई जगहों पर रुककर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे.

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