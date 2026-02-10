Bihar Breaking News Live: विधानसभा पोर्टिको में विपक्ष का हंगामा, बिहार सरकार का पुतला लेकर कांग्रेस विधायक

Bihar News Today Live Updates: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज (मंगलवार, 10 फरवरी) पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है. सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सुनवाई से ठीक पहले कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई थी. इसके बाद सभी मुकदमों की सुनवाई को टाल दिया गया था. बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है. सांसद के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन समय पटना में हैं. वह आज मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क का निरीक्षण करने जाएंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे. उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे.

