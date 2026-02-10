Advertisement
Bihar Breaking News Live: विधानसभा पोर्टिको में विपक्ष का हंगामा, बिहार सरकार का पुतला लेकर कांग्रेस विधायक

Bihar News Today Live Updates: पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज (मंगलवार, 10 फरवरी) पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. वही दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना स्थित मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क का निरीक्षण करने जाएंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:46 AM IST

बिहार समाचार
LIVE Blog

Bihar News Today Live Updates: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज (मंगलवार, 10 फरवरी) पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है. सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि सुनवाई से ठीक पहले कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई थी. इसके बाद सभी मुकदमों की सुनवाई को टाल दिया गया था. बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है. सांसद के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन समय पटना में हैं. वह आज मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क का निरीक्षण करने जाएंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे. उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे.

10 February 2026
10:46 AM

Bihar News Today Live Updates: रोहतास में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की

रोहतास जिला के डेहरी थाना क्षेत्र के डालमियानगर में एक 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है. मृतका के पति कृष्णा रजक प्रदेश में मजदूरी करते हैं, जबकि मृतक रीमा देवी अपने दो बच्चों को लेकर गांव में ही रहती थी. बताया जाता है कि मोबाइल पर ही पति-पत्नी में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद रीमा ने खुदकुशी कर ली. उसकी शादी लगभग 10 वर्ष पहले कृष्ण रजक से हुई थी. मृतक रीमा देवी का मायका भोजपुर जिला के तरारी थाना के बरसी गांव था. अब पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है.

10:28 AM

Bihar News Today Live Updates: विधानसभा में पुतला लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक

कांग्रेस के विधायकों के द्वारा बिहार विधानसभा पोर्टिको में ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस के विधायक बिहार सरकार का पुतला लेकर विधानसभा पहुंचे. इस दौरान विधायक के द्वारा NEET छात्रा हत्या मामले समेत बिहार के अलग अलग जिलों में भी घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला गया. कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार बढ़ते अपराध पर चुप्पी तोड़े, महिलाओं के साथ अपराध में वृद्धि हुई है.

10:27 AM

Bihar News Today Live Updates: मधुबनी से दो फर्जी उत्पाद विभाग कर्मी गिरफ्तार

मधुबनी पुलिस ने दो ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी उत्पाद विभाग के फर्जी कर्मी बनकर शराब कारोबारी से वसूली कर रहे थे. उत्पाद विभाग और राजनगर थाना पुलिस ने पिलखवार बरही टोला गांव से गिरफ्तार किया. इस दौरान शराब कारोबारी सुभाष यादव को भी गिरफ्तार किया गया है. फर्जी उत्पाद कर्मियों की पहचान दुर्गा नंद यादव, निवासी- रांटी बरही टोल और कमल यादव, निवासी- रांटी मोहनपुर गांव के रूप में हुई है. 

10:25 AM

Bihar News Today Live Updates: राबड़ी देवी पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है. सोमवार (9 फरवरी) को विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी. इस मामले में अब जेडीयू के दिग्गज नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग खुद अपनी बेटी और बहु की सुरक्षा नहीं कर पाए, वे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए विधान परिषद में हाय-हाय कर रहे हैं.

