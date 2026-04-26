Bihar Breaking News Live: 'बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं', तारिक अनवर ने जताई बगावत की संभावना

Bihar News Today Live Updates: आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद टूटने के बाद अब बिहार कांग्रेस पर खतरे की तलवार लटक रही है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब बिहार कांग्रेस में टूट देखने को मिल सकती है. कांग्रेस MLC समीर सिंह की सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात को ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया जा रहा है. इस बीच कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बड़ा बयान दिया है. तारिक अनवर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. कटिहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष का इस्तीफा पर कहा कि ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है. हमने अपने स्तर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को लिखित रूप में दिया है. यह बात सच है बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संगठन दिन-प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है. यह दुखद है और बिहार विशेष, केंद्र को एआईसीसी को बिहार के विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सब लोग अभी पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं. चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद हमारी बातों पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा.

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