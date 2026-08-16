/Bihar Breaking News Live: बिहार में छात्र आंदोलन खड़ा करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव! आज पटना में भूख हड़ताल पर बैठेंगे

राज्य चुनें
मौसम विभाग की ओर से आज यानी रविवार (16 अगस्त) को राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 जिलों में यलो अलर्ट घोषित है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है.
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज पटना में भूख हड़ताल करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे. इसके बाद बिहार बंद का आह्वान किया जा सकता है.
Bihar News Today Live Updates: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर राजधानी रांची में बीते 23 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं. अब इसी तरह से बिहार में भी एक छात्र आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना के गर्दनीबाग इलाके में आज (रविवार, 16 अगस्त) भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जनहित के इन मुद्दों पर संज्ञान नहीं लिया, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और बिहार बंद में बदल जाएगा.