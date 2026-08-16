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Bihar Breaking News Live: बिहार में छात्र आंदोलन खड़ा करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव! आज पटना में भूख हड़ताल पर बैठेंगे

Bihar Breaking News: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना के गर्दनीबाग इलाके में आज (रविवार, 16 अगस्त) भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जनहित के इन मुद्दों पर संज्ञान नहीं लिया, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और बिहार बंद में बदल जाएगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:34 AM IST
Bihar Breaking News Live: बिहार में छात्र आंदोलन खड़ा करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव! आज पटना में भूख हड़ताल पर बैठेंगे
Image Credit: बिहार समाचार
16 August 2026 08:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग की ओर से आज यानी रविवार (16 अगस्त) को राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 जिलों में यलो अलर्ट घोषित है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. 

16 August 2026 08:10 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: पप्पू यादव आज बैठेंगे भूख हड़ताल पर

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज पटना में भूख हड़ताल करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे. इसके बाद बिहार बंद का आह्वान किया जा सकता है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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