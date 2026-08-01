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Bihar Breaking News Live: संसद में पप्पू यादव के नाटक पर BJP का हमला, कहा- इन्हीं हरकतों से देश ने आपको नकारा...

Bihar Breaking News: राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर पूर्णिया से सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद के बाहर जो ड्रामा (नाटक) किया, उसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:41 AM IST
Bihar Breaking News Live: संसद में पप्पू यादव के नाटक पर BJP का हमला, कहा- इन्हीं हरकतों से देश ने आपको नकारा...
Image Credit: बिहार समाचार
01 August 2026 07:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नर्स ट्रेनिंग स्कूल बना सांपों का अड्डा

राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के चोंदी मोहल्ला में स्थित नर्स ट्रेनिंग स्कूल सांप का बसेरा बन गया है. हॉस्टल में रोज जहरीले सांप निकलते हैं. हॉस्टल के बाथरूम, क्लास रूम से लेकर कमरों तक में सांपों ने अपना आशियाना बना लिया है. सांपों के डर से हॉस्टल की छात्राएं भय के साए में जीने को मजबूर हैं. हॉस्टल की छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को हमेशा सांप निकलने का भय बना रहता है. हॉस्टल में सांप देखकर कुछ लड़कियां डर से भागने लगीं, तभी कुछ दिनों पहले सीढ़ी पर गिरकर एक छात्रा का हाथ टूट गया. स्कूल प्रबंधक से शिकायत की गई तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सप्ताह के लिए लड़कियों को छुट्टी दे दी गई और बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा. बता दें कि इस ट्रेनिंग स्कूल में 50 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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