/Bihar Breaking News Live: संसद में पप्पू यादव के नाटक पर BJP का हमला, कहा- इन्हीं हरकतों से देश ने आपको नकारा...

Bihar News Today Live Updates: पटना: नर्स ट्रेनिंग स्कूल बना सांपों का अड्डा

राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के चोंदी मोहल्ला में स्थित नर्स ट्रेनिंग स्कूल सांप का बसेरा बन गया है. हॉस्टल में रोज जहरीले सांप निकलते हैं. हॉस्टल के बाथरूम, क्लास रूम से लेकर कमरों तक में सांपों ने अपना आशियाना बना लिया है. सांपों के डर से हॉस्टल की छात्राएं भय के साए में जीने को मजबूर हैं. हॉस्टल की छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को हमेशा सांप निकलने का भय बना रहता है. हॉस्टल में सांप देखकर कुछ लड़कियां डर से भागने लगीं, तभी कुछ दिनों पहले सीढ़ी पर गिरकर एक छात्रा का हाथ टूट गया. स्कूल प्रबंधक से शिकायत की गई तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सप्ताह के लिए लड़कियों को छुट्टी दे दी गई और बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा. बता दें कि इस ट्रेनिंग स्कूल में 50 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं.