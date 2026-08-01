/Bihar Breaking News Live: संसद में पप्पू यादव के नाटक पर BJP का हमला, कहा- इन्हीं हरकतों से देश ने आपको नकारा...

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Bihar News Today Live Updates: पटना: नर्स ट्रेनिंग स्कूल बना सांपों का अड्डा
राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के चोंदी मोहल्ला में स्थित नर्स ट्रेनिंग स्कूल सांप का बसेरा बन गया है. हॉस्टल में रोज जहरीले सांप निकलते हैं. हॉस्टल के बाथरूम, क्लास रूम से लेकर कमरों तक में सांपों ने अपना आशियाना बना लिया है. सांपों के डर से हॉस्टल की छात्राएं भय के साए में जीने को मजबूर हैं. हॉस्टल की छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को हमेशा सांप निकलने का भय बना रहता है. हॉस्टल में सांप देखकर कुछ लड़कियां डर से भागने लगीं, तभी कुछ दिनों पहले सीढ़ी पर गिरकर एक छात्रा का हाथ टूट गया. स्कूल प्रबंधक से शिकायत की गई तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सप्ताह के लिए लड़कियों को छुट्टी दे दी गई और बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा. बता दें कि इस ट्रेनिंग स्कूल में 50 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं.
Bihar News Today Live Updates: राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार (31 जुलाई) को संसद के बाहर एक ड्रामा (नाटक) किया. इसमें पूर्णिया से सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भगवा कपड़े पहनकर पुजारी का रोल निभाया. पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी, जिस पर लिखा था- चंदा चोर, गद्दी छोड़. विपक्षी सांसदों के इस ड्रामे ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है. बीजेपी इस पर काफी हमलावर है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक्स पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि आपकी इन्हीं हरकतों से देश ने आपको नकारा है. अब आपके इस कुकर्म की सजा धर्म ही आपको देगा. वहीं, यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पप्पू यादव की तुलना कालनेमी से की है.