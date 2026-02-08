Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मौत मामले पर आज जंतर-मंतर पर धरना देगा पीड़ित परिवार, पप्पू यादव मामले में भी पल-पल की अपडेट

Advertisement
Bihar Breaking News: पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है. आज (रविवार, 8 फरवरी) दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. इसमें मृतका के माता-पिता भी शामिल होंगे. उधर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया है. अब सोमवार को पुलिस फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:11 AM IST

Bihar News Today Live Updates: पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की गूंज अब पटना से दिल्ली तक पहुंच चुकी है. छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं. इस मामले में बिहार के बाद अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है. जानकारी के मुताबिक, आज (रविवार, 8 फरवरी) दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शन में मृतका के माता-पिता भी शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस इसमें अडंगा ना लगाए, इसलिए काफी गुप्त तरीके से पीड़ित परिवार दिल्ली रवाना हुआ है. दिल्ली जाने वाले किसी भी वाहन में कोई झंडा-बैनर नहीं लगाया गया. उधर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर उनसे बातचीत करके उनका हालचाल जाना है. कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव को PMCH में भर्ती कराया गया है. अब सोमवार को पुलिस फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी.

08 February 2026
11:09 AM

Bihar News Today Live Updates: नितिन नवीन के स्वागत को लेकर पटना में तैयारी तेज

Patna News: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन  दो दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं. उनके दौरे को लेकर पटना में बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है. पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया है, जिसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए बिहार भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं. 9 फरवरी को पटना के बापू सभागार में नितिन नवीन का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है तो वहीं अगले दिन संगठनात्मक बैठक और आने वाले दिनों की रणनीति पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे. बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार नितिन नवीन पटना रहे हैं. बिहार भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत को लेकर तैयार हैं..

11:04 AM

Bihar News Today Live Updates: दरंभगा में 6 साल की बच्ची का रेप 

दरंभगा में 6 वर्ष की बच्ची के रेप की घटना के बाद पुलिस और पब्लिक आमने सामने. पुलिस और पब्लिक के बीच रोड़ेबाजी, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया. 6 वर्ष की बच्ची के रेप के बाद सड़क घण्टों से जाम था. घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा के मुख्य सड़क को सुंदरपुर बेला मंदिर के पास जाम किया. हंगामा कर रहे लोग आरोपी को खुद से सजा देने की मांग कर रहे हैं. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

10:30 AM

Bihar News Today Live Updates: दरभंगा में हरिनगर हिंसा मामले में बड़ी खबर, क्षतिग्रस्त संपत्ति का भी जल्द दिया जाएगा मुआवजा

 

09:36 AM

Bihar News Today Live Updates: पटना में खुलेंगे 24 नए सीएनजी स्टेशन

Patna News: पटना में इस साल 24 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी. इनमें से 12 स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, जबकि शेष 12 का निर्माण भी इस साल (2027) के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद शहर में कुल 33 और पूरे पटना जिले में 60 सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे.

08:34 AM

Bihar News Today Live Updates: पप्पू यादव की मेडिकल रिपोर्ट आई

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने IGIMS में उनका चेकअप कराया था, जिसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है. IGIMS के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि डाक्टरों की एक टीम ने सांसद पप्पू यादव का ईसीजी, इको और एहतियातन सिटी एंजियोग्राफी किया था, जिसकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई है. वहीं PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी आवश्यक जांचों के बाद सांसद की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

