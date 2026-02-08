Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मौत मामले पर आज जंतर-मंतर पर धरना देगा पीड़ित परिवार, पप्पू यादव मामले में भी पल-पल की अपडेट

Bihar News Today Live Updates: पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की गूंज अब पटना से दिल्ली तक पहुंच चुकी है. छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं. इस मामले में बिहार के बाद अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है. जानकारी के मुताबिक, आज (रविवार, 8 फरवरी) दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शन में मृतका के माता-पिता भी शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस इसमें अडंगा ना लगाए, इसलिए काफी गुप्त तरीके से पीड़ित परिवार दिल्ली रवाना हुआ है. दिल्ली जाने वाले किसी भी वाहन में कोई झंडा-बैनर नहीं लगाया गया. उधर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर उनसे बातचीत करके उनका हालचाल जाना है. कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव को PMCH में भर्ती कराया गया है. अब सोमवार को पुलिस फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी.

