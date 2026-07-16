/Bihar Breaking News Live: रथ यात्रा के चलते पटना के ट्रैफिक में बदलाव, राम मंदिर चंदा चोरी पर बिहार कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन

Bihar News Today Live Updates: बिहार की राजधानी पटना में आज (गुरुवार, 16 जुलाई) को ओडिशा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी. इसको लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सुबह से रथयात्रा के समापन तक इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, जीपीओ फ्लाइओवर से इस्कॉन मंदिर की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा जीपीओ के नीचे से भी इस्कॉन मंदिर की दिशा में वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं दूसरी ओर, बिहार प्रदेश ने श्रीराम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर आज आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों के चढ़ावे की चोरी करने का काम किया है.