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Bihar Breaking News Live: रथ यात्रा के चलते पटना के ट्रैफिक में बदलाव, राम मंदिर चंदा चोरी पर बिहार कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन

Bihar Breaking News: बिहार की राजधानी पटना में आज (गुरुवार, 16 जुलाई) भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी. इसको लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है. वहीं दूसरी ओर, बिहार प्रदेश ने श्रीराम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर आज आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 16, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:04 AM IST
Bihar Breaking News Live: रथ यात्रा के चलते पटना के ट्रैफिक में बदलाव, राम मंदिर चंदा चोरी पर बिहार कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन
Image Credit: बिहार समाचार
16 July 2026 10:05 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सिवान: कृष्णा साड़ी सेंटर में लगी भीषण आग, करीब 40 लाख रुपये का नुकसान

सिवान में कृष्णा साड़ी सेंटर में अहले सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया. दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे में करीब 40 लाख रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक के पास की है.

16 July 2026 09:58 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सीतामढ़ी: पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया

सीतामढ़ी के पुपरी थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का सफल उद्भेदन करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दरभंगा के जाले निवासी साहिल शेख और पुपरी वार्ड-11 निवासी ऋषि कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन, चांदी की एक चेन और 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. बता दें कि 12 जुलाई को जनकपुर रोड नगर परिषद के वार्ड-25 निवासी अमरनाथ कुमार के घर में चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है.

16 July 2026 09:55 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर निकलेंगे भगवान

भगवान जगन्नाथ, भाई बलदेव और बहन सुभद्रा 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे. रथयात्रा के दौरान दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर परिसर और पूरे मार्ग में अखंड भजन-कीर्तन का आयोजन होगा. इसके लिए वृंदावन से विशेष कीर्तन मंडली भी पटना पहुंची है.

16 July 2026 09:53 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: इस्कॉन मंदिर से निकलेगी भव्य रथयात्रा

राजधानी पटना के इस्कॉन मंदिर से आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. दोपहर 1 बजे भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा और महाआरती होगी. इसके बाद प्रभु को 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. इस दौरान क्रेन की मदद से भगवान को महाभोग अर्पित करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है. वहीं, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रथयात्रा को रवाना करेंगे. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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