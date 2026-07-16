/Bihar Breaking News Live: रथ यात्रा के चलते पटना के ट्रैफिक में बदलाव, राम मंदिर चंदा चोरी पर बिहार कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन

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Bihar News Today Live Updates: सिवान: कृष्णा साड़ी सेंटर में लगी भीषण आग, करीब 40 लाख रुपये का नुकसान
सिवान में कृष्णा साड़ी सेंटर में अहले सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया. दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे में करीब 40 लाख रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक के पास की है.
Bihar News Today Live Updates: सीतामढ़ी: पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया
सीतामढ़ी के पुपरी थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का सफल उद्भेदन करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दरभंगा के जाले निवासी साहिल शेख और पुपरी वार्ड-11 निवासी ऋषि कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन, चांदी की एक चेन और 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. बता दें कि 12 जुलाई को जनकपुर रोड नगर परिषद के वार्ड-25 निवासी अमरनाथ कुमार के घर में चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर निकलेंगे भगवान
भगवान जगन्नाथ, भाई बलदेव और बहन सुभद्रा 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे. रथयात्रा के दौरान दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर परिसर और पूरे मार्ग में अखंड भजन-कीर्तन का आयोजन होगा. इसके लिए वृंदावन से विशेष कीर्तन मंडली भी पटना पहुंची है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: इस्कॉन मंदिर से निकलेगी भव्य रथयात्रा
राजधानी पटना के इस्कॉन मंदिर से आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. दोपहर 1 बजे भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा और महाआरती होगी. इसके बाद प्रभु को 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. इस दौरान क्रेन की मदद से भगवान को महाभोग अर्पित करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है. वहीं, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रथयात्रा को रवाना करेंगे. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे.
Bihar News Today Live Updates: बिहार की राजधानी पटना में आज (गुरुवार, 16 जुलाई) को ओडिशा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी. इसको लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सुबह से रथयात्रा के समापन तक इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, जीपीओ फ्लाइओवर से इस्कॉन मंदिर की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा जीपीओ के नीचे से भी इस्कॉन मंदिर की दिशा में वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं दूसरी ओर, बिहार प्रदेश ने श्रीराम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर आज आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों के चढ़ावे की चोरी करने का काम किया है.