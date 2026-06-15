/Bihar Breaking News Live: रौशन आनंद को मिली जमानत, प्रिंस यादव की मौत पर खान सर बोले- कोई तीसरा जरूर साजिश कर रहा

Bihar News Today Live Updates: खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग केस में अब ज्ञान बिंदू कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई. उन्हें 3 जून को कदमकुआं पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज एकेडमी पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया था. पूरे 12 दिन बाद वह जेल से बाहर आएंगे. रौशन आनंद को ऐसे वक्त में जमानत मिली है, जब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके भाई प्रिंस की रविवार को नेपाल में संदिग्ध मौत हो गई थी. आज (सोमवार, 15 जून) अंतिम संस्कार किया जाएगा. इधर, प्रिंस यादव की मौत पर फैजल खान उर्फ खान सर का एक वीडियो सामने आया है. प्रिंस की मौत पर संवेदना जाहिर की है. साथ ही पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के लिए जितना संभव हो सकेगा मदद के लिए तैयार हैं.