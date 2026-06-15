/Bihar Breaking News Live: रौशन आनंद को मिली जमानत, प्रिंस यादव की मौत पर खान सर बोले- कोई तीसरा जरूर साजिश कर रहा

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Bihar News Today Live Update: AI से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार
बेगूसराय साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार करता था. इसके बाद वह उन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों और उनके परिजनों को ब्लैकमेल कर पैसे की वसूली करता था. पुलिस ने आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल से 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों की AI जनरेटेड अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं.
Bihar News Today Live Updates: सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी
सिवान के जामो बाजार थाना क्षेत्र के बरहोगा बढ़ई टोला गांव में बाप-बेटी की अर्थी एक साथ उठने से पूरे गांव में कोहराम मच गया. दरअसल, यहां दो दिनों से लापता एक अधेड़ व्यक्ति का शव पोखर से बरामद हुआ. परिवार के लिए दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ. पिता की लाश देखने पहुंची बेटी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई. कुछ ही पलों में एक परिवार ने पिता और बेटी दोनों को खो दिया.
Bihar News Today Live Updates: खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग केस में अब ज्ञान बिंदू कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई. उन्हें 3 जून को कदमकुआं पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज एकेडमी पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया था. पूरे 12 दिन बाद वह जेल से बाहर आएंगे. रौशन आनंद को ऐसे वक्त में जमानत मिली है, जब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके भाई प्रिंस की रविवार को नेपाल में संदिग्ध मौत हो गई थी. आज (सोमवार, 15 जून) अंतिम संस्कार किया जाएगा. इधर, प्रिंस यादव की मौत पर फैजल खान उर्फ खान सर का एक वीडियो सामने आया है. प्रिंस की मौत पर संवेदना जाहिर की है. साथ ही पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के लिए जितना संभव हो सकेगा मदद के लिए तैयार हैं.