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Bihar Breaking News Live: रौशन आनंद को मिली जमानत, प्रिंस यादव की मौत पर खान सर बोले- कोई तीसरा जरूर साजिश कर रहा

Bihar Breaking News: खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग केस में अब ज्ञान बिंदू कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई. इधर, प्रिंस यादव की मौत पर फैजल खान उर्फ खान सर ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के लिए जितना संभव हो सकेगा मदद के लिए तैयार हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:35 AM IST
Bihar Breaking News Live: रौशन आनंद को मिली जमानत, प्रिंस यादव की मौत पर खान सर बोले- कोई तीसरा जरूर साजिश कर रहा
Image Credit: बिहार समाचार
15 June 2026 10:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Update: AI से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बेगूसराय साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार करता था. इसके बाद वह उन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों और उनके परिजनों को ब्लैकमेल कर पैसे की वसूली करता था. पुलिस ने आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल से 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों की AI जनरेटेड अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं.

15 June 2026 09:43 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सिवानः एक साथ उठी बाप-बेटी की अर्थी

सिवान के जामो बाजार थाना क्षेत्र के बरहोगा बढ़ई टोला गांव में बाप-बेटी की अर्थी एक साथ उठने से पूरे गांव में कोहराम मच गया. दरअसल, यहां दो दिनों से लापता एक अधेड़ व्यक्ति का शव पोखर से बरामद हुआ. परिवार के लिए दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ. पिता की लाश देखने पहुंची बेटी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई. कुछ ही पलों में एक परिवार ने पिता और बेटी दोनों को खो दिया.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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