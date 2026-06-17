/Bihar Breaking News Live: बिहार में अश्लील और जातिसूचक गाने बजाने वालों को होगी जेल! सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई

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Bihar News Today Live Updates: बलिया: पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़
बलिया के नगरा थाना अंतर्गत नगरा कस्बे में आयोजित एक बर्थडे पार्टी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई. पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड और पुलिस की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरसअल, इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद एवं अभिनेता रवि किशन और भोजपुरी गायक पवन सिंह को देखने हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे. स्टेज पर दोनों की जोड़ी ने जमकर धमाल मचाया. हालांकि, रवि किशन ज्यादा देर स्टेज पर मौजूद नहीं रहे उनके जाने के बाद पवन सिंह ने गाना गाते हुए जमकर ठुमके भी लगाए. कार्यक्रम के अंतिम दौर में भीड़ बेकाबू हो गई और उसे काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इस दौरान वायरल वीडियो में भीड़ के द्वारा कुर्सियां फेंकते भी दिखाई पड़ रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, जिसमें वो घायल हो गए.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बिहार में आ दिखेगा मौसम का मिला-जुला रूप
मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 17 जून) राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के सभी जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, उत्तर के जिलों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. मौसम विशेषज्ञों ने इन जिलों के लोगों को खराब मौसम में सचेत रहने की अपील की है.
Bihar News Today Live Updates: जहानाबाद: प्रिंस मौत मामले की CBI जांच हो- RJD विधायक राहुल कुमार
जहानाबाद ने राजद विधायक राहुल कुमार ने प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने फैजल खान और रौशन आनंद विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भारी विसंगतियां हैं. दोनों पक्षों का घटनास्थल एक ही है, लेकिन दोनों के केस अलग-अलग दर्ज किए गए हैं. एक ही घटना के दो अलग-अलग फैक्ट सामने लाए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार और प्रशासन खुद बुरी तरह कन्फ्यूज हो चुके हैं.
Bihar News Today Live Updates: पटना: अश्लील, डबल मीनिंग गाने बजाने वालों की खैर नहीं
बिहार में अब सार्वजनिक स्थानों और शादी समारोहों में अश्लील, डबल मीनिंग और जातिसूचक गाने बजाने वालों की अब खैर नहीं होगी. सरकार ने ऐसे गीतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चिट्ठी में कहा गया है कि समाज में विभाजनकारी भावनाओं को भड़काने वाले अश्लील, दोहरे अर्थ वाले और जातिवादी गीत राज्य में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, आयोजनों, बाजारों, वाहनों, विवाह समारोहों तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खुलेआम बजाए जा रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा मिलने के बजाय अश्लीलता, हिंसक घटनाओं, परस्पर घृणा, वैमनस्य, कटुता और अशांति बढ़ रही है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार में अब सार्वजनिक स्थानों और शादी समारोहों में अश्लील, डबल मीनिंग और जातिसूचक गाने बजाने वालों की अब खैर नहीं होगी. सरकार ने ऐसे गीतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. चिट्ठी में कहा गया है कि समाज में विभाजनकारी भावनाओं को भड़काने वाले अश्लील, दोहरे अर्थ वाले और जातिवादी गीत राज्य में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, आयोजनों, बाजारों, वाहनों, विवाह समारोहों तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खुलेआम बजाए जा रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा मिलने के बजाय अश्लीलता, हिंसक घटनाओं, परस्पर घृणा, वैमनस्य, कटुता और अशांति बढ़ रही है.