/Bihar Breaking News Live: बिहार में अश्लील और जातिसूचक गाने बजाने वालों को होगी जेल! सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई

Bihar News Today Live Updates: बलिया: पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़

बलिया के नगरा थाना अंतर्गत नगरा कस्बे में आयोजित एक बर्थडे पार्टी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई. पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू भीड और पुलिस की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरसअल, इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद एवं अभिनेता रवि किशन और भोजपुरी गायक पवन सिंह को देखने हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे. स्टेज पर दोनों की जोड़ी ने जमकर धमाल मचाया. हालांकि, रवि किशन ज्यादा देर स्टेज पर मौजूद नहीं रहे उनके जाने के बाद पवन सिंह ने गाना गाते हुए जमकर ठुमके भी लगाए. कार्यक्रम के अंतिम दौर में भीड़ बेकाबू हो गई और उसे काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इस दौरान वायरल वीडियो में भीड़ के द्वारा कुर्सियां फेंकते भी दिखाई पड़ रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, जिसमें वो घायल हो गए.