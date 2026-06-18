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Bihar Breaking News Live: नवादा में विवाहिता का शव बरामद, भोजपुर में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले की अस्पताल में मौत

Bihar Breaking News: नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत नेमदारगंज थाना क्षेत्र से दहेज हत्या का एक मामला सामने आया है. मृतका की 2023 में शादी हुई थी. दूसरी ओर भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए भरत भूषण तिवारी की अस्पताल में मौत हो गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:35 AM IST
Bihar Breaking News Live: नवादा में विवाहिता का शव बरामद, भोजपुर में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले की अस्पताल में मौत
Image Credit: बिहार समाचार
18 June 2026 10:23 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नालंदा: नगरनौसा डिग्री कॉलेज विवाद ने लिया उग्र रूप

नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में संचालित करने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया. सड़क जाम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी.एनएच-431ए स्थित टेंपो स्टैंड के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगरनौसा बाजार, चौक-चौराहों और वडिहा रोड पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है.

18 June 2026 10:14 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: जमीन विवाद में दबंगों ने स्कूली बस फूंकी

नवादा जिले के कोहिला गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने रात के अंधेरे में स्कूली बस फूंक दी. इस घटना में पूरी बस जलकर खाक हो गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और आग की चिंगारियां देखकर स्थानीय लोग घबरा गए. स्कूल संचालक प्रिया रंजन कुमार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि स्कूल निर्माण शुरू होने के बाद गांव में जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया था. इसी विवाद के चलते गांव के ही चार लोगों ने रात के अंधेरे में बदले की भावना से यह घटना को अंजाम दिया है.

18 June 2026 10:03 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सासाराम: नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत

सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के बाऊर गांव में नहर में नहाने के दौरान भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई. नौ साल की दिव्या कुमारी तथा उसका सात साल का छोटा भाई सीटू कुमार दोनों की मौत हो गई. वह दोनों अनिल बैठा के संतान थे. बताया जाता है कि अनिल बैठा दिल्ली में मजदूरी करता है. वह बच्चों के गर्मी छुट्टी में गांव आया हुआ है. इसी दौरान दोनों बच्चा गांव के बगल में स्थित नहर में नहाने चले गए और इसी दौरान दोनों डूब गए. बता दें कि दोनों बच्चे अपने पिता के साथ दिल्ली में रहते थे, लेकिन गर्मी के छुट्टी में गांव आए थे. 

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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