/Bihar Breaking News Live: नवादा में विवाहिता का शव बरामद, भोजपुर में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले की अस्पताल में मौत

Bihar News Today Live Updates: नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत नेमदारगंज थाना क्षेत्र के तेयार गांव में एक 24 वर्षीय विवाहिता का शव उसके ससुराल से बरामद किया गया है. मृतक की पहचान राखी कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए पीट-पीटकर हत्या करने और फिर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है. राखी के एक बेटी और एक बेटा भी है. मृतक के दादा वीरेंद्र कुमार निराला ने बताया कि राखी का विवाह 2023 में दीपक साव से हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. उन्होंने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग करते रहे. उधर, भोजपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ भरत भूषण तिवारी की अस्पताल में मौत हो गई. थानेदार पर पिस्तौल तानने के मामले में जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो उसने फायरिंग करके भागने का प्रयास किया था. इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी थी.