/Bihar Breaking News Live: नवादा में विवाहिता का शव बरामद, भोजपुर में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले की अस्पताल में मौत

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Bihar News Today Live Updates: नालंदा: नगरनौसा डिग्री कॉलेज विवाद ने लिया उग्र रूप
नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में संचालित करने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया. सड़क जाम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी.एनएच-431ए स्थित टेंपो स्टैंड के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगरनौसा बाजार, चौक-चौराहों और वडिहा रोड पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है.
Bihar News Today Live Updates: नवादा: जमीन विवाद में दबंगों ने स्कूली बस फूंकी
नवादा जिले के कोहिला गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने रात के अंधेरे में स्कूली बस फूंक दी. इस घटना में पूरी बस जलकर खाक हो गई. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और आग की चिंगारियां देखकर स्थानीय लोग घबरा गए. स्कूल संचालक प्रिया रंजन कुमार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि स्कूल निर्माण शुरू होने के बाद गांव में जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया था. इसी विवाद के चलते गांव के ही चार लोगों ने रात के अंधेरे में बदले की भावना से यह घटना को अंजाम दिया है.
Bihar News Today Live Updates: सासाराम: नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत
सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के बाऊर गांव में नहर में नहाने के दौरान भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई. नौ साल की दिव्या कुमारी तथा उसका सात साल का छोटा भाई सीटू कुमार दोनों की मौत हो गई. वह दोनों अनिल बैठा के संतान थे. बताया जाता है कि अनिल बैठा दिल्ली में मजदूरी करता है. वह बच्चों के गर्मी छुट्टी में गांव आया हुआ है. इसी दौरान दोनों बच्चा गांव के बगल में स्थित नहर में नहाने चले गए और इसी दौरान दोनों डूब गए. बता दें कि दोनों बच्चे अपने पिता के साथ दिल्ली में रहते थे, लेकिन गर्मी के छुट्टी में गांव आए थे.
Bihar News Today Live Updates: नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत नेमदारगंज थाना क्षेत्र के तेयार गांव में एक 24 वर्षीय विवाहिता का शव उसके ससुराल से बरामद किया गया है. मृतक की पहचान राखी कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए पीट-पीटकर हत्या करने और फिर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है. राखी के एक बेटी और एक बेटा भी है. मृतक के दादा वीरेंद्र कुमार निराला ने बताया कि राखी का विवाह 2023 में दीपक साव से हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. उन्होंने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग करते रहे. उधर, भोजपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ भरत भूषण तिवारी की अस्पताल में मौत हो गई. थानेदार पर पिस्तौल तानने के मामले में जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो उसने फायरिंग करके भागने का प्रयास किया था. इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी थी.