Bihar Breaking News Live: बिहार में कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन शुरू, कई पुराने मंत्रियों की हो सकती है वापसी

Bihar News Today Live Updates: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) का इंतजार है. सियासी जानकारों के मुताबिक, नई सरकार में बदलाव की उम्मीद की काफी कम है. जेडीयू की ओर से अपने सभी पुराने चेहरों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है. HAM, RLM और LJPR की स्थिति भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है. वहीं बीजेपी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बीजेपी की ओर से कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है तो वहीं कुछ युवा और महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

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