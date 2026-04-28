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Bihar Breaking News Live: बिहार में कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन शुरू, कई पुराने मंत्रियों की हो सकती है वापसी

Bihar Breaking News: सूत्रों की माने तो पिछले मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों के रिपीट होने के उम्मीद हैं, हालांकि विभाग बदले जा सकते हैं. पिछली बार बीजेपी के कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी, इस बार भी इतने ही विधायक मंत्री बन सकते हैं. कुछ मंत्रियों की सीट खाली रखी जा सकती है, ताकि टूट की संभावना पर सहयोगियों को मनाया जा सके. 

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:07 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) का इंतजार है. सियासी जानकारों के मुताबिक, नई सरकार में बदलाव की उम्मीद की काफी कम है. जेडीयू की ओर से अपने सभी पुराने चेहरों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है. HAM, RLM और LJPR की स्थिति भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है. वहीं बीजेपी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बीजेपी की ओर से कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है तो वहीं कुछ युवा और महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

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28 April 2026
09:08 AM

Bihar News Today Live Updates: डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे विजय चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के केवटा पहुंचे. उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया गया. अपने गांव पहुंचने पर विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन पर ही काम करती रहेगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिले के लिए यह गर्व की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरी बार जिले से किसी नेता को उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे समस्तीपुर समेत पूरे बिहार के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.

08:54 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहार में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार

सियासी जानकारों के मुताबिक, बिहार की नई सरकार में बदलाव की उम्मीद की काफी कम है. जेडीयू की ओर से अपने सभी पुराने चेहरों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है. HAM, RLM और LJPR की स्थिति भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है. वहीं बीजेपी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बीजेपी की ओर से कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है तो वहीं कुछ युवा और महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

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