Bihar Breaking News Live: सम्राट सरकार में आग उगल रही बिहार पुलिस की बंदूकें! दो दिनों में दो एनकाउंटर से सुधरेगी कानून व्यवस्था?

Bihar News Today Live Updates: बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही प्रदेश में योगी मॉडल पर पुलिसिया एक्शन शुरू हो गया है. यूपी स्टाइल में अब बिहार पुलिस की बंदूकें भी आग उगल रही हैं और एक के बाद एक अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है. प्रदेश में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश को धर दबोचा है. जानकारी के मुताबिक, सीवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार की हत्या करने वाले अपराधी छोटू यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा. बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. इससे पहले बिहार पुलिस ने EO कृष्ण भूषण हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया था.

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