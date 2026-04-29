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Bihar Breaking News Live: जेडीयू विधायक पप्पू पांडेय को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर जीतनराम मांझी का विवादित बयान

Bihar Breaking News: कुचायकोट विधानसभा से जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को भूमि विवाद से जुड़े मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:37 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा से जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके सीए राहुल तिवारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. एक भूमि विवाद से जुड़े मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए सात मई की तिथि निर्धारित की गई है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एक पुलिस कॉन्सेटबल द्वारा बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी पारा चढ़ गया है. इस घटना पर मांझी ने कहा कि ये कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया. आपको कोई क्यों नहीं मारा? किसी पर कोई शंका होगी, तो इसकी जांच होगी. जांच होने के बाद अगर सही में निर्दोष को मारा गया है तो मारने वाले को सजा होगी.

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29 April 2026
08:38 AM

Bihar News Today Live Updates: दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या मामले में मांझी का विवादित बयान

दिल्ली में एक पुलिस कॉन्सेटबल द्वारा बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी पारा चढ़ गया है. इस घटना पर मांझी ने कहा कि ये कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया. आपको कोई क्यों नहीं मारा? किसी पर कोई शंका होगी, तो इसकी जांच होगी. जांच होने के बाद अगर सही में निर्दोष को मारा गया है तो मारने वाले को सजा होगी.

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