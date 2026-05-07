Bihar Breaking News Live: बीजेपी के नए मंत्रियों के पास पहुंचने लगा फोन, विजय सिन्हा-दिलीप जायसवाल को गई कॉल

Bihar News Today Live Updates: बिहार में आज (गुरुवार, 7 मई) सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार होना है. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां पीएम मोदी समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं. वहीं पीएम मोदी और राजनाथ सिंह समेत एनडीए के तमाम बड़े आज पटना आएंगे. जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी के रोडशो के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा. पीएम मोदी के रोडशो और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. आज राजधानी के कई मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

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