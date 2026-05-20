Bihar Breaking News Live: सम्राट कैबिनेट की बैठक आज, पटना में TRE-4 की महिला अभ्यर्थी करेंगी प्रदर्शन

Bihar News Today Live Updates: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट बैठक आज (मंगलवार, 20 मई) होनी निर्धारित है. कैबिनेट की यह बैठक पुराने सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में शाम 5:30 बजे से होगी. कैबिनेट बैठक के संबंध में ब्रीफिंग सूचना भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 5:45 बजे आयोजित की जाएगी. दूसरी ओर बीपीएससी TRE-4 को लेकर अभ्यर्थी आज फिर से पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, छात्र नेता खुशबू की अगुवाई में TRE-4 की महिला अभ्यर्थी आज सुबह 11 बजे से अपने हाथों में बेलन लेकर सड़कों पर निकलेंगी. इस दौरान पटना कॉलेज से डॉकबंगला चौराहे तक प्रदर्शन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source