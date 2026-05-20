Bihar Breaking News Live: सम्राट कैबिनेट की बैठक आज, पटना में TRE-4 की महिला अभ्यर्थी करेंगी प्रदर्शन

Bihar Breaking News: सम्राट कैबिनेट बैठक आज (मंगलवार, 20 मई) होनी निर्धारित है. इसमें युवाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. दूसरी ओर बीपीएससी TRE-4 को लेकर अभ्यर्थी आज फिर से पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, छात्र नेता खुशबू की अगुवाई में TRE-4 की महिला अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करेंगी.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट बैठक आज (मंगलवार, 20 मई) होनी निर्धारित है. कैबिनेट की यह बैठक पुराने सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में शाम 5:30 बजे से होगी. कैबिनेट बैठक के संबंध में ब्रीफिंग सूचना भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 5:45 बजे आयोजित की जाएगी. दूसरी ओर बीपीएससी TRE-4 को लेकर अभ्यर्थी आज फिर से पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, छात्र नेता खुशबू की अगुवाई में TRE-4 की महिला अभ्यर्थी आज सुबह 11 बजे से अपने हाथों में बेलन लेकर सड़कों पर निकलेंगी. इस दौरान पटना कॉलेज से डॉकबंगला चौराहे तक प्रदर्शन किया जाएगा.
Bihar News Today Live Updates: पटनाः 2 दिनों तक बंद रहेगा बिजली विभाग का सॉफ्टवेयर
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. सॉफ्टवेयर में बदलाव की वजह से ऑनलाइन सारे काम बंद रहेंगे. जानकारी के मुताबिक, NBPDCL एवं SBPDCL में नए बिलिंग सॉफ्टवेयर के माइग्रेशन कार्य के कारण 20 मई की शाम 7 बजे से 22 मई की सुबह 8 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज, नया कनेक्शन, लोड/नाम परिवर्तन और बिल सुधार जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि आवश्यक भुगतान और रिचार्ज पहले ही कर लें. हालांकि, स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी.
Bihar News Today Live Updates: पटनाः पॉलिटेक्निक छात्रों को बदमाशों ने पीटा
पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित राणाबीघा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र कन्हैया कुमार और उसके एक मित्र के साथ बदमाशों ने बाहरी छात्र बताकर बेरहमी से मारपीट की. गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों का बाढ़ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों घायल छात्र मधुबनी के रहने वाले हैं. घायल छात्र कन्हैया कुमार ने बताया कि वह पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास के बाद अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था. तभी अगवानपुर गांव के पास दर्जन भर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बाहरी छात्र कहकर मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल भी छीनने का प्रयास किया. मारपीट के दौरान बदमाशों ने कन्हैया कुमार के गले से सोने की चेन भी छीन ली. वहीं कुछ राहगीरों के मौके पर पहुंचने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.
Bihar News Today Live Updates: बिहार के अधिकांश जिलों में आज पड़ेगी भयंकर गर्मी
मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 20 मई) भी बिहार के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान जताया है. दक्षिण और मध्य जिलों में 43 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है. इन जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं रोहतास और कैमूर जिले में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. मौसम वैज्ञानिकों ने इन दोनों जिलों में आज भयंकर गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है. उधर सीमांचल के सभी जिलों में मौसम का अलग अवतार देखने को मिल रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने सीमांचल क्षेत्र में आज बारिश होने की संभावना जताई है. इन जिलों में तूफानी हवाओं और ठनका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है.