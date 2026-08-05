/Bihar News Highlights: राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को मिली मंजूरी, सम्राट चौधरी कैबिनेट में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

Bihar News Today Live Updates: कैमूर: मोहनिया चेकपोस्ट पर लगभग ₹85 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त

कैमूर में उत्पाद विभाग और मद्यनिषेध टीम को मोहनिया चेकपोस्ट पर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई सघन जांच के दौरान, विभाग ने हरियाणा की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली. जांच के दौरान ट्रक (नंबर RJ 32 GE 8700) से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई. उत्पाद विभाग के मोहनिया चेकपोस्ट प्रभारी संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान ट्रक से कुल 650 पेटी (लगभग 5,670 लीटर) विदेशी शराब जब्त की गई है. जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजारी कीमत 80 से 85 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो जयपुर, राजस्थान का निवासी है. पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि उसे यह ट्रक और शराब कानपुर में हैंडओवर की गई थी. हालांकि, यह शराब कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच और पूछताछ विभाग द्वारा की जा रही है.