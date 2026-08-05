/Bihar News Highlights: राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को मिली मंजूरी, सम्राट चौधरी कैबिनेट में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

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Bihar Breaking News Live: बिहार कैबिनेट की बैठक शुरू
सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है. इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज मुहर लगेगी. मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बैठक चल रही है.सम्राट कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर: प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पिटाई
मुजफ्फरपुर में प्रेम में पागल युवक ने अपने प्रेमिका के घर मिलने पहुंच गया और चोरी छिपे मिलने पहुंचे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर जमकर धुनाई कर दी.प्रेमी युवक की जम कर हुई पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रही है. हालांकि. वायरल वीडियो की पुष्टी ज़ी मीडिया नहीं करता है.
Bihar News Today Live Updates: मोतिहारी: बॉर्डर क्षेत्र के थानों का एसपी ने किया निरीक्षण
मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बॉर्डर इलाके के कुंडवा चैनपुर, झरौखर एवं घोड़ासहन पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने थाना में संचालित मेस, लंबित कांडों के अभिलेख, मालखाना एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जांच की. घोड़ासहन थाना परिसर स्थित सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय के निरीक्षण के दौरान एसपी ने थानाध्यक्ष को जब्त शराब को जल्द से जल्द नष्ट कराने के निर्देश दिए.
Bihar News Today Live Updates: पटना: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला
सावन के पावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम और अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इसके तहत पटना-मधुपुर के बीच 29 अगस्त तक प्रतिदिन श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि आरा-जसीडीह के बीच 9 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा. रेलवे का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक कर सकें. रेलवे के इस फैसले से सावन में यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बिल्डर भूषण सिंह गिरफ्तार, लोगों को ठगने का आरोप
पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना पुलिस ने पटना ग्रीन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक और बिल्डर भूषण सिंह को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, भूषण सिंह के खिलाफ श्रीकृष्णापुरी थाने में धोखाधड़ी के कुल पांच मामले दर्ज हैं. आरोप है कि उन्होंने कई लोगों से जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये लिए, लेकिन न तो जमीन दी और न ही पैसे लौटाए. पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में कुल रकम 5 करोड़ रुपये से अधिक है. थानाध्यक्ष जितेंद्र राणा ने बताया कि कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर भूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए. गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद उनके समर्थक और वकील देर रात तक थाने पहुंचे और रिहाई की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली.
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: बनास नदी में डूबे युवक का शव तीसरे दिन हुआ बरामद
भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के धमनिया गांव के बनास नदी में डूबे युवक का शव आज तीसरे दिन बरामद हुआ है. उसका शव थाना क्षेत्र के बराप टोला स्थित बनास नदी से आज सुबह बरामद हुआ. शव के मिलने से लोगों के बीच अफरा-तफरी का आलम रहा. जानकारी के अनुसार, मृतक गड़हनी थाना क्षेत्र के शांतिनगर धमनिया गांव निवासी स्व. शिवजी मुसहर का 41 वर्षीय पुत्र धनजी मुसहर है. उधर, परिजनों के बयान पर पुलिस एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की करवाई में जुट गई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर तत्काल कुछ भी कहने से इंकार कर रही है.
Bihar News Today Live Updates: कैमूर: मोहनिया चेकपोस्ट पर लगभग ₹85 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त
कैमूर में उत्पाद विभाग और मद्यनिषेध टीम को मोहनिया चेकपोस्ट पर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई सघन जांच के दौरान, विभाग ने हरियाणा की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली. जांच के दौरान ट्रक (नंबर RJ 32 GE 8700) से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई. उत्पाद विभाग के मोहनिया चेकपोस्ट प्रभारी संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान ट्रक से कुल 650 पेटी (लगभग 5,670 लीटर) विदेशी शराब जब्त की गई है. जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजारी कीमत 80 से 85 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो जयपुर, राजस्थान का निवासी है. पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि उसे यह ट्रक और शराब कानपुर में हैंडओवर की गई थी. हालांकि, यह शराब कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच और पूछताछ विभाग द्वारा की जा रही है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी
पटना नगर निगम और नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 7 वें दिन भी जारी है. हड़ताल का सबसे बड़ा असर राजधानी पटना की सफाई व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है. नियमित रूप से कचरा नहीं उठने के कारण शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में कूड़े का अंबार लग गया है. लगातार हो रही बारिश के बीच कचरा पानी में सड़ने लगा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और संक्रमण व बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. लोगों को पैदल चलने और वाहनों के आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Bihar News Today Live Updates: सिवान: 'हर घर नल का जल' योजना फेल होने का दावा
सिवान में 'हर घर नल का जल' योजना फेल. ग्रामीणों का फूटा गुस्सा. आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शन. विकास से अति पिछड़ा (मुसहर बहुल) वार्ड पूरी तरह है वंचित. चापाकल का दूषित पानी पीने को लोग मजबूर. अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि पर लापरवाही का आरोप. योजना कागजों तक सीमित होने का आरोप. ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग. लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बसौली पंचायत वार्ड-8 का मामला.
Bihar News Highlights: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज (बुधवार, 5 अगस्त) कैबिनेट बैठक होने वाली है. इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के अलावा अन्य विभागों के मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे. बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है, लिहाज राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है. इस कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े अहम एजेंडों पर मुहर लगाई जा सकती है. बता दें कि राज्य सरकार ने साल 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है. ऐसे में संभावना है कि कई विभागों में नई बहाली का रास्ता साफ हो सकता है.