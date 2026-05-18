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Bihar Breaking News Live: जेडीयू MLC ने की नीतीश कुमार के लिए अलग भवन की मांग, बोले- दस्तावेज सहेजना जरूरी है

Bihar Breaking News:  नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सौल में अब विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर खोले जाएंगें. आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अर्जुन कुमार अरविंद आज (सोमवार, 18 मई) शहर में दो जगहों पर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर का उद्घाटन करेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 09:35 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: बिहार से नेपाल जाने-आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. आरबीआई ने नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सौल में अब विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर खोलने का निर्णय लिया है. आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अर्जुन कुमार अरविंद आज (सोमवार, 18 मई) शहर में दो जगहों पर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर का उद्घाटन करेंगे. कहा जा रहा है कि इन एक्सचेंज काउंटर के खुल जाने से भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पर्यटन में काफी सहूलियत होगी. इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज के नाम पर अवैध सटही काउंटर संचालकों की मनमानी भी खत्म होगी.

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18 May 2026
09:36 AM

Bihar News Today Live Updates: नीतीश कुमार के लिए अलग भवन की मांग

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसलों को डिजिटल रूप में सहेजने के लिए 'नीतीश आर्काइव' की शुरुआत की है. इसमें नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण बयानों और भाषणों को भी सुरक्षित किया जाएगा. अब नीरज कुमार ने सभी सांसदों और विधायकों से आग्रह किया है कि एक भवन का निर्माण कराया जाए, जिसमें नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों और यादगार लम्हों का संकलन वह करें. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से जुड़े सभी दस्तावेज को सहेज कर रखा जाएगा.

09:25 AM

Bihar News Today Live Updates: पटना पुलिस ने दो अपराधियों का किया हाफ एनकाउंटर

पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस ने दो अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, दोनों अपराधियों के पैर में गोली गोली लगी है. पुलिस की गोली से घायल होने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बीते दिनों भागवत नगर में शिक्षक से लूटपाट के दौरान गोली मारी गई थी. पकड़े गए दोनों आरोपियां का इस घटना से संबंध बताया जा रहा है.

09:10 AM

Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुरः वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों पर पत्थरबाजी

मुजफ्फरपुर में वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना घटी है. मुजफ्फरपुर जंक्शन और रामदयालु नगर स्टेशन के बीच उपद्रवियों ने पथराव की वारदात को अंजाम दिया. उपद्रवियों ने पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26501), पटना-जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस (15550) और लिच्छवी एक्सप्रेस (14006) को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी की.

09:06 AM

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुरः अलग-अलग घटनाओं में एक की मौत, दूसरा घायल

समस्तीपुर जिले में अलग-अलग हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि जनगणना ड्यूटी से लौट रहे एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. पहली घटना रोसड़ा में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने की है, वहीं दूसरी घटना विद्यापतिनगर में ट्रैक्टर की टक्कर से शिक्षक के घायल होने की. दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुट गई है. पहली घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप की है, जहां रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-14 निवासी मुन्ना पूर्वे के 22 वर्षीय पुत्र कृष्णा पूर्वे के रूप में हुई. वहीं दूसरी घटना विद्यापतिनगर प्रखंड क्षेत्र की है, जहां जनगणना ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक अमर कुमार महतो सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. अमर कुमार महतो उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ धनेशपुर दक्षिण में पदस्थापित हैं और जनगणना कार्य में बतौर प्रगणक ड्यूटी कर रहे थे.

08:35 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहार में भयंकर गर्मी के बीच इन जिलों में होगी बारिश!

बिहार के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है. मौसम विभाग ने आज (सोमवार, 18 मई) को भी राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. इस बीच सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में आंधी, बारिश और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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