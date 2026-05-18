Bihar Breaking News Live: जेडीयू MLC ने की नीतीश कुमार के लिए अलग भवन की मांग, बोले- दस्तावेज सहेजना जरूरी है

Bihar News Today Live Updates: बिहार से नेपाल जाने-आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. आरबीआई ने नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सौल में अब विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर खोलने का निर्णय लिया है. आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अर्जुन कुमार अरविंद आज (सोमवार, 18 मई) शहर में दो जगहों पर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर का उद्घाटन करेंगे. कहा जा रहा है कि इन एक्सचेंज काउंटर के खुल जाने से भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पर्यटन में काफी सहूलियत होगी. इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज के नाम पर अवैध सटही काउंटर संचालकों की मनमानी भी खत्म होगी.

Add Zee News as a Preferred Source