Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Bihar Breaking News Live Update: सम्राट सरकार ने तय की चीनी की स्टॉक लिमिट, मिलों के लिए भी कड़े नियम

Bihar Breaking News: सम्राट चौधरी सरकार ने चीनी की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. चीनी का तय सीमा से ज्यादा स्टॉक करने वाले व्यापारियों और डीलर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:31 AM IST
Bihar Breaking News Live Update: सम्राट सरकार ने तय की चीनी की स्टॉक लिमिट, मिलों के लिए भी कड़े नियम
Image Credit: बिहार समाचार
21 August 2026 08:32 AM (IST)

Bihar Breaking News Live Update: पटना: 8 दिन से लापता छात्रा का कोई सुराग नहीं

राजधानी पटना के मगध महिला कॉलेज में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली गायत्री कुमारी बीती 13 अगस्त से लापता है. सात दिन बीत जाने के बाद भी परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है. परिजनों ने गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से जल्द गायत्री को तलाशने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
bihar breaking news
Bihar News

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live Update: सम्राट सरकार ने तय की चीनी की स्टॉक लिमिट, मिलों के लिए भी कड़े नियम
2
3
4
5