Bihar Breaking News Live Update: सम्राट सरकार ने तय की चीनी की स्टॉक लिमिट, मिलों के लिए भी कड़े नियम

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राजधानी पटना के मगध महिला कॉलेज में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली गायत्री कुमारी बीती 13 अगस्त से लापता है. सात दिन बीत जाने के बाद भी परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है. परिजनों ने गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से जल्द गायत्री को तलाशने की मांग की है.
Bihar Breaking News Live: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने चीनी की कालाबाजारी को रोकने के लिए अहम फैसला लिया है. सरकार ने चीनी की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. चीनी का तय सीमा से ज्यादा स्टॉक करने वाले व्यापारियों और डीलर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. साथ ही, शुगर मिल के संचालक भी अपने गोदाम में 7 दिन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे. गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने चीनी स्टॉक की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.