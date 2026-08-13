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Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट आज बाटेंगे नियुक्ति पत्र, 2027 युवाओं को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर

Bihar Breaking News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों से बीपीएससी की ओर से 70वीं संयुक्त परीक्षा में अनुशंसित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ-साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

Written ByRupak Mishra
Published: Aug 13, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:35 AM IST
Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट आज बाटेंगे नियुक्ति पत्र, 2027 युवाओं को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर
Image Credit: बिहार समाचार
13 August 2026 09:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने मारी गोली

वैशाली जिले के हाजीपुर में गुरुवार सुबह अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी की है, जहां अपराधियों ने रामनरेश राय को चार गोलियां मारीं. वारदात के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कराई. पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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