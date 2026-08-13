Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट आज बाटेंगे नियुक्ति पत्र, 2027 युवाओं को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर

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वैशाली जिले के हाजीपुर में गुरुवार सुबह अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी की है, जहां अपराधियों ने रामनरेश राय को चार गोलियां मारीं. वारदात के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कराई. पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार सरकार की ओर से आज यानी गुरुवार (13 अगस्त) को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों से बीपीएससी की ओर से 70वीं संयुक्त परीक्षा में अनुशंसित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा. यह कार्यक्रम राजधानी पटना के बापू सभागार में दोपहर 12.30 बजे से आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ-साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.