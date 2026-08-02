/Bihar Breaking News Live: जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की CM सम्राट आज करेंगे हाई लेवल समीक्षा बैठक, पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी

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Bihar News Today Live Updates: औरंगाबाद: डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या
औरंगाबाद में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की अपराधियों ने नृशंस हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब वे अपने निजी वाहन से डेहरी ऑन सोन से बारुण के रास्ते पटना की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे बारुण थाना क्षेत्र के लखडीहरा के पास पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी. आनन-फानन उन्हें रोहतास के जमुहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां अत्यधिक खून निकलने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर में लगा पहला कचरा प्रोसेसिंग प्लांट
मुजफ्फरपुर का पहला बहुप्रतीक्षित कचरा प्रोसेसिंग प्लांट मड़वन प्रखंड के रौतिनिया स्थापित किया गया और इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है. स्थानीय विधायक ई. अजीत कुमार एवं अपर समाहर्ता धनंजय कुमार ने नगर विधायक रंजन कुमार, मेयर निर्मला साहू तथा उप मेयर मोनालिशा की मौजूदगी में नारियल फोड़कर एवं प्लांट का स्विच ऑन कर इसका उद्घाटन किया गया है. रौतिनिया के कचरा डंपिंग पोवाएंट से वर्षों से कचरे के ढेर से निकलने वाले बदबू और मक्खी-मच्छरों की समस्या से जूझ रहे आसपास के ग्रामीणों को मुक्ति मिल गई और ग्रामीणों ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया.
Bihar News Today Live Updates: राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी गंभीर हैं. जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की आज (रविवार, 02 अगस्त) हाई लेवल समीक्षा बैठक होनी है. पटना स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक होगी. बैठक में जेपी गंगा पथ के किनारे विकसित किए जा रहे समग्र उद्यान, पार्किंग, कैफेटेरिया और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा होगी. अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूरा करने को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी. दूसरी ओर, पटना राजधानी समेत पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल जारी है. सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से पटना में डोर-टू-डोर कचरा उठाने का काम पूरी तरह प्रभावित हो रखा है. इससे शहर के विभिन्न इलाकों में कचरे का अंबार लग गया है.