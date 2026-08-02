/Bihar Breaking News Live: जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की CM सम्राट आज करेंगे हाई लेवल समीक्षा बैठक, पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी

Bihar News Today Live Updates: राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी गंभीर हैं. जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की आज (रविवार, 02 अगस्त) हाई लेवल समीक्षा बैठक होनी है. पटना स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक होगी. बैठक में जेपी गंगा पथ के किनारे विकसित किए जा रहे समग्र उद्यान, पार्किंग, कैफेटेरिया और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा होगी. अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूरा करने को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी. दूसरी ओर, पटना राजधानी समेत पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल जारी है. सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से पटना में डोर-टू-डोर कचरा उठाने का काम पूरी तरह प्रभावित हो रखा है. इससे शहर के विभिन्न इलाकों में कचरे का अंबार लग गया है.