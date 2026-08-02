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Bihar Breaking News Live: जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की CM सम्राट आज करेंगे हाई लेवल समीक्षा बैठक, पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी

Bihar Breaking News: जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की आज (रविवार, 02 अगस्त) हाई लेवल समीक्षा बैठक होनी है. बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट चेक करेंगे. दूसरी ओर, पटना राजधानी समेत पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल जारी है. सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से पटना में डोर-टू-डोर कचरा उठाने का काम पूरी तरह प्रभावित हो रखा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 02, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:04 AM IST
Bihar Breaking News Live: जेपी गंगा पथ परियोजनाओं की CM सम्राट आज करेंगे हाई लेवल समीक्षा बैठक, पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी
Image Credit: बिहार समाचार
02 August 2026 09:05 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: औरंगाबाद: डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या

औरंगाबाद में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की अपराधियों ने नृशंस हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब वे अपने निजी वाहन से डेहरी ऑन सोन से बारुण के रास्ते पटना की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे बारुण थाना क्षेत्र के लखडीहरा के पास पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी. आनन-फानन उन्हें रोहतास के जमुहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां अत्यधिक खून निकलने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी.

02 August 2026 08:28 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर में लगा पहला कचरा प्रोसेसिंग प्लांट

मुजफ्फरपुर का पहला बहुप्रतीक्षित कचरा प्रोसेसिंग प्लांट मड़वन प्रखंड के रौतिनिया स्थापित किया गया और इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है. स्थानीय विधायक ई. अजीत कुमार एवं अपर समाहर्ता धनंजय कुमार ने नगर विधायक रंजन कुमार, मेयर निर्मला साहू तथा उप मेयर मोनालिशा की मौजूदगी में नारियल फोड़कर एवं प्लांट का स्विच ऑन कर इसका उद्घाटन किया गया है. रौतिनिया के कचरा डंपिंग पोवाएंट से वर्षों से कचरे के ढेर से निकलने वाले बदबू और मक्खी-मच्छरों की समस्या से जूझ रहे आसपास के ग्रामीणों को मुक्ति मिल गई और ग्रामीणों ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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