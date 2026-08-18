Bihar Breaking News Live: बिहार में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला

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खेल विभाग की ओर से राज्य के 16 जिलों में चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं. एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए आर्चरी और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत बैडमिंटन व ताइक्वांडो के ट्रायल होंगे. आर्चरी के लिए 12 से 14 वर्ष के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे. इसके लिए 16 से 19 अगस्त तक 11 जिलों में ट्रायल होंगे. वहीं बैडमिंटन और ताइक्वांडो के लिए 16 से 18 वर्ष के बालक-बालिका चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. बैडमिंटन का ट्रायल बांका, मुंगेर और कटिहार में, जबकि ताइक्वांडो का ट्रायल बेगूसराय और किशनगंज में होगा. ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बिहार का निवास प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है.
राजधानी पटना के दानापुर इलाके स्थित पिपलावां थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजीत कुमार, पिता महेंद्र यादव, निवासी अलावलपुर, थाना पिपलावां, पटना के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक देसी रायफल बरामद की है. पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि अलावलपुर गांव में एक व्यक्ति अपने घर पर अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए है और उसका इस्तेमाल किसी आपराधिक घटना में किया जा सकता है. सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देश पर दानापुर-02 के डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.
1997 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. वहीं, 2007 बैच के आईएएस अधिकारी और वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है. मनेश कुमार मीणा को भोजपुर का डीएम बनाया गया है. सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडेय को बेगूसराय का डीएम नियुक्त किया गया है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सोमवार (17 अगस्त) की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक दर्जन से अधिक सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला किया है. इस दौरान भोजपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सिवान और कैमूर समेत पांच जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए. इसके साथ ही पटना प्रमंडल में राजेश कुमार नए प्रमंडलीय आयुक्त बनाए गए हैं. 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त परीक्षा पर्षद तथा बिपार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 1996 बैच के आईएएस अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास को ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. 2001 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सचिव है. अब पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवड़े को निगरानी विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है.