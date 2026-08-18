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Bihar Breaking News Live: बिहार में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला

Bihar Breaking News: सम्राट चौधरी सरकार ने एक दर्जन से अधिक सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला किया है. 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:58 AM IST
Bihar Breaking News Live: बिहार में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला
Image Credit: बिहार समाचार
18 August 2026 08:59 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: बिहार के 16 जिलों में खेल प्रतिभाओं का ट्रायल

खेल विभाग की ओर से राज्य के 16 जिलों में चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं. एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए आर्चरी और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत बैडमिंटन व ताइक्वांडो के ट्रायल होंगे. आर्चरी के लिए 12 से 14 वर्ष के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे. इसके लिए 16 से 19 अगस्त तक 11 जिलों में ट्रायल होंगे. वहीं बैडमिंटन और ताइक्वांडो के लिए 16 से 18 वर्ष के बालक-बालिका चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. बैडमिंटन का ट्रायल बांका, मुंगेर और कटिहार में, जबकि ताइक्वांडो का ट्रायल बेगूसराय और किशनगंज में होगा. ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बिहार का निवास प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है.

18 August 2026 08:02 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: दानापुर में अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार

राजधानी पटना के दानापुर इलाके स्थित पिपलावां थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजीत कुमार, पिता महेंद्र यादव, निवासी अलावलपुर, थाना पिपलावां, पटना के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक देसी रायफल बरामद की है. पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि अलावलपुर गांव में एक व्यक्ति अपने घर पर अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए है और उसका इस्तेमाल किसी आपराधिक घटना में किया जा सकता है. सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देश पर दानापुर-02 के डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

18 August 2026 08:00 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: गृह विभाग के प्रधान सचिव बने पंकज कुमार

1997 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. वहीं, 2007 बैच के आईएएस अधिकारी और वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है. मनेश कुमार मीणा को भोजपुर का डीएम बनाया गया है. सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडेय को बेगूसराय का डीएम नियुक्त किया गया है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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