Bihar Breaking News Live: बिहार में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला

Bihar News Today Live Updates: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सोमवार (17 अगस्त) की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक दर्जन से अधिक सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला किया है. इस दौरान भोजपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सिवान और कैमूर समेत पांच जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए. इसके साथ ही पटना प्रमंडल में राजेश कुमार नए प्रमंडलीय आयुक्त बनाए गए हैं. 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त परीक्षा पर्षद तथा बिपार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 1996 बैच के आईएएस अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास को ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. 2001 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सचिव है. अब पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवड़े को निगरानी विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है.