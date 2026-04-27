Bihar Breaking News Live: भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन आज, निरीक्षण तक बंद रहेगी पटना मेट्रो

Bihar Breaking News: भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन आज (सोमवार, 27 अप्रैल) से शुरू हो रहा है. इसको लेकर पटना मेट्रो की सेवा आज सारा दिन बंद रहेगी. कल यानी 28 अप्रैल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से फिर से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा बहाल हो जाएगी.
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Bihar News Today Live Updates: भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन आज (सोमवार, 27 अप्रैल) से शुरू हो रहा है. इसके लिए CMRS की टीम पटना पहुंच रही है. इस दौरान इन दो नए स्टेशनों- खेमनीचक और मलाही पकड़ी का निरीक्षण किया जाएगा. यह टीम मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशन के ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी. सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने के बाद उद्घाटन की तारीख तय होगी. इसको लेकर आज 27 अप्रैल को मेट्रो रेल सेवा आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी. इसके बाद 28 अप्रैल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से फिर से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा बहाल हो जाएगी.
Bihar News Today Live Updates: पटना: वर्दी में रील्स बनाई या सेल्फी ली तो जाएगी नौकरी
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस कर्मियों के आचरण और सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्दी में सेल्फी लेना, रील बनाना और सोशल मीडिया पर खुद का प्रचार करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह के मामलों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए जा चुके हैं.
Bihar News Today Live Updates: वैशाली: मां के सामने गंगा में डूबी 14 वर्षीय किशोरी की मौत
वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र स्थित रामदौली बालू घाट पर एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय किशोरी आल्या कुमारी की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई. यह हृदयविदारक घटना उसकी मां के सामने ही हुई. मृतका की पहचान जहांगिरपुर गांव निवासी अरविंद सिंह की पुत्री आल्या कुमारी के रूप में हुई है. वह नौवीं कक्षा की छात्रा थी. जानकारी के अनुसार आल्या अपनी मां के साथ सुबह स्नान करने घाट पर आई थी. मां स्नान के बाद किनारे बैठकर पूजा-पाठ करने में लग गई, जबकि आल्या नदी में नहाती रही. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई. रविवार की शाम तक बच्ची का शव बरामद नहीं हो सका था.
Bihar News Today Live Updates: पटना में स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव
भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए पटना के जिलाधिकार ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है. नए आदेश के मुताबिक, सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग आठ तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन ने कहा कि यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
Bihar News Today Live Updates: कटिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत
कटिहार के मौसम में रविवार (26 अप्रैल) को बड़ा बदलाव देखने को मिला. भारी बारिश के साथ एक जोरदार तूफान पूरे जिले में छा गया. कई इलाकों में ठनका गिरने से दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं. अलग-अलग जगहों पर बिजली गिरने से तीन लोगों की जान चली गई. मृतकों की पहचान आजमनगर की शीतलमुनि पंचायत के रहने वाले मो. अब्बास (65), कोढ़ा प्रखंड की चांदवा पंचायत के मंगलेश कुमार (27), और सेमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव के रहने वाले अकमल हुसैन (45) के रूप में हुई है.