Bihar Breaking News Live: भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन आज, निरीक्षण तक बंद रहेगी पटना मेट्रो

Bihar News Today Live Updates: भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन आज (सोमवार, 27 अप्रैल) से शुरू हो रहा है. इसके लिए CMRS की टीम पटना पहुंच रही है. इस दौरान इन दो नए स्टेशनों- खेमनीचक और मलाही पकड़ी का निरीक्षण किया जाएगा. यह टीम मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशन के ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी. सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने के बाद उद्घाटन की तारीख तय होगी. इसको लेकर आज 27 अप्रैल को मेट्रो रेल सेवा आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी. इसके बाद 28 अप्रैल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से फिर से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा बहाल हो जाएगी.

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