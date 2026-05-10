Bihar Breaking News Live: पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, अधिकारियों से बोले- मैं बोलूंगा तो कहर ढहेगा

Bihar Breaking News: मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि जो आदमी सिस्टम में गलत करेंगें वे या तो सुधरेंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे. उन्होंने कहा है कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद कहर ढहेगा.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने सभी मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं. विभागों का बंटवारा होते ही मंत्रियों ने अपना-अपना कामकाज संभाल लिया है. मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कामकाज संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद कहर ढहेगा. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में एक-एक लोग जनता के प्रति जिम्मेदार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी सारा सिस्टम ईमानदारी और जिम्मेदारी से कम करें.
Bihar News Today Live Updates: जमुईः गिद्धौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिर सामने आई कुव्यवस्था
जमुई जिले के गिद्धौर स्थित दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर से अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है. शनिवार (9 मई) को दवा वितरण काउंटर देर तक बंद रहने से मरीजों व उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मरीजों ने बताया कि पर्ची काउंटर सुबह 8:30 बजे ही खुल गया था, ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने मरीजों की जांच भी शुरू कर दी थी, लेकिन अस्पताल का दवा काउंटर सुबह तकरीबन 9:40 बजे तक बंद ही रहा, जिससे चिकित्सक से स्वास्थ्य जांच कराने के बाद मरीज दवा लेने के लिए अस्पताल परिसर में इधर उधर भटकते रहे.