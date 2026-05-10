Bihar Breaking News Live: पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, अधिकारियों से बोले- मैं बोलूंगा तो कहर ढहेगा

Bihar News Today Live Updates: बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने सभी मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं. विभागों का बंटवारा होते ही मंत्रियों ने अपना-अपना कामकाज संभाल लिया है. मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कामकाज संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद कहर ढहेगा. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में एक-एक लोग जनता के प्रति जिम्मेदार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी सारा सिस्टम ईमानदारी और जिम्मेदारी से कम करें.

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