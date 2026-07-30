/Bihar Breaking News Live: आज से शुरू हुआ पवित्र श्रावण मास, बांकीपुर में वोटिंग जारी, मधुबनी में माकपा नेता की हत्या

Bihar News Today Live Updates: पटना: शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला

राजधानी पटना के मसौढ़ी अनुमंडल में शराब तस्करों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. यहां लहसुना ओपी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम पर तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया. थानाध्यक्ष विक्रम कुमार के अनुसार पुलिस टीम कराय गांव से लौट रही थी. बांसडीह मुसहरी के पास 20-25 तस्करों ने घेरकर पथराव और लाठी-भाला से हमला कर दिया. हमले में सब इंस्पेक्टर सुदर्शन कुमार और 3 महिला सिपाही प्रीति कुमारी, पल्लवी कुमारी, खुशी कुमारी घायल हो गईं. तस्करों ने पुलिस वाहन BR 01 HH 8903 के शीशे तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. सूचना पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपीओं में भूरा मांझी, करीबन मांझी और छोटे मांझी शामिल हैं. यह सभी बांसडीह मुसहरी के ही रहने वाले हैं. वहीं, इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.