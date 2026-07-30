/Bihar Breaking News Live: आज से शुरू हुआ पवित्र श्रावण मास, बांकीपुर में वोटिंग जारी, मधुबनी में माकपा नेता की हत्या

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Bihar News Today Live Updates: नालंदा: मॉडल अस्पताल में खून के नाम पर पैसे लेने का आरोप
बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल में एक महिला गार्ड पर खून उपलब्ध कराने के नाम पर 13 हजार की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है. मामले को लेकर बिंद थाना क्षेत्र के जमसारी गांव निवासी धर्मवीर कुमार के बेटे रौशन कुमार ने अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन को लिखित शिकायत दी है. शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़ित रौशन कुमार ने आवेदन में बताया है कि उनकी बहन का प्रसव के दौरान दो यूनिट रक्त की आवश्यकता थी. इसी दौरान अस्पताल की एक महिला गार्ड ने रक्त की व्यवस्था कराने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में दो यूनिट खून के लिए 13 हजार ले लिए. आरोप है कि रुपये लेने के बावजूद परिजनों से ब्लड बैंक में रक्तदान भी कराया गया. मामले को गंभीर मानते हुए उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है.
Bihar News Today Live Updates: पूर्णिया: सांसद पप्पू यादव को मिली जान से मारने की धमकी
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है. ये धमकी सांसद के आधिकारिक पोर्टल के शिकायत सेक्शन में दी गई है. इस धमकी में पप्पू को गोली मारने की धमकी दी गई है और साथ ही उनके परिवार को बम से उड़ा देने की बात कही गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद के मीडिया संयोजक जैद खान ने नई दिल्ली जिला के उप पुलिस आयुक्त (DCP) को पत्र लिखकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. नई दिल्ली DCP को सौंपे गए पत्र के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को सांसद के शिकायत पोर्टल पर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं. इन संदेशों में सांसद पप्पू यादव को गोली मारकर हत्या करने और उनके पूरे परिवार को बम से उड़ाने की खुली धमकी दी गई है.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर: बाबा गरीब नाथ मंदिर में विशेष जलाभिषेक शुरू
आज से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में उत्तर बिहार का देवघर कहलाने वाली वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर में विशेष जलाभिषेक चालू कर दिया गया और सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ जुटने लगी है. बाबा गरीबनाथ पर शिवभक्त जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगते दिखे. महामंडलेश्वर बाबा अमरनाथ कहा कि महादेव के लिए सावन सिद्ध का महीना होता है और ऐसे में जो शिव भक्त हैं. अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सावन महीने में ही बाबा पर जलाभिषेक करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी सीरियस नहीं- संजय सरावगी
#WATCH | Patna: Bihar BJP State President Sanjay Saraogi says, "... Rahul Gandhi and Congress were never serious about the issue of paper leaks. The Congress governed for decades, but did not bring in a single specific law to deal with paper leak cases. Today, they are trying to… pic.twitter.com/7MmAh0NiEu
— ANI (@ANI) July 30, 2026
Bihar News Today Live Updates: पटना: शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला
राजधानी पटना के मसौढ़ी अनुमंडल में शराब तस्करों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. यहां लहसुना ओपी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम पर तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया. थानाध्यक्ष विक्रम कुमार के अनुसार पुलिस टीम कराय गांव से लौट रही थी. बांसडीह मुसहरी के पास 20-25 तस्करों ने घेरकर पथराव और लाठी-भाला से हमला कर दिया. हमले में सब इंस्पेक्टर सुदर्शन कुमार और 3 महिला सिपाही प्रीति कुमारी, पल्लवी कुमारी, खुशी कुमारी घायल हो गईं. तस्करों ने पुलिस वाहन BR 01 HH 8903 के शीशे तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. सूचना पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपीओं में भूरा मांझी, करीबन मांझी और छोटे मांझी शामिल हैं. यह सभी बांसडीह मुसहरी के ही रहने वाले हैं. वहीं, इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.
Bihar News Today Live Updates: सावन को लेकर एक्शन में बक्सर की DM साहिला हीर
आज (30 जुलाई) से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है. सुबह से ही शिवालयों में शिवभक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सड़कों पर कांवरियों का जत्था भी देखने को मिल रहा है. श्रावणी मेला को लेकर बक्सर की जिलाधिकारी साहिला हीर ने जिले के प्रमुख शिव मंदिरों और घाटों का निरीक्षण किया. डीएम ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी
बांकीपुर उपचुनाव में आज यानी 30 जुलाई की सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है. पूरी विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव में आज यानी 30 जुलाई की सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है. पूरी विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है. दूसरी ओर, आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है. सुबह से ही शिवालयों में शिवभक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सड़कों पर कांवरियों का जत्था भी देखने को मिल रहा है. वहीं, मधुबनी के रहिका अंचल में माकपा नेता भागवत यादव की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि भागवत यादव कपलेश्वर चौक से अपने घर लौट रहे थे तभी रास्ते में ही डंडी तालाब के नजदीक घात लगाए आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने घातक हथियार से मृतक के उपर हमला कर दिया था.