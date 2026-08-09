/Bihar Breaking News Live: परीक्षा सुधार पर CM सम्राट बोले- धांधली रोकने के लिए बनेगी हाईटेक कमेटी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल

Bihar News Today Live Updates: कटिहार: ट्रैक्टर शोरूम के कर्मचारी से करीब ₹3 लाख लूटे

कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में अपराधियों ने दिनदहाड़े हथियार के बल पर ट्रैक्टर शोरूम के एक कर्मचारी से करीब तीन लाख रुपये लूट लिए. घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त है. सूचना मिलते ही आजमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, सालमारी स्थित ट्रैक्टर शोरूम का कर्मचारी गणेश राय ने बताया कि मनिहारी थाना क्षेत्र के बलदियागाछी से ट्रैक्टर की किस्त के रुप में वसूली गई राशि लेकर आजमनगर होते हुए सालमारी लौट रहा था. उसके साथ धबोल गांव निवासी मोहम्मद समद भी बाइक पर था. धबोल पहुंचने पर समद बाइक से उतर गया और गणेश राय अकेले आगे बढ़ने लगे. इसी दौरान शीशाबाड़ी और चांदपुर बैरिया के बीच बांध सड़क पर एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. गणेश राय ने बताया कि जैसे ही वह रुके, दोनों बदमाशों ने हथियार निकालकर डिक्की खोलने को कहा और गोली मारने की धमकी दीय भय के कारण उन्होंने बाइक की डिक्की खोल दी, जिसके बाद बदमाश डिक्की में रखा लगभग तीन लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए.