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Bihar Breaking News Live: परीक्षा सुधार पर CM सम्राट बोले- धांधली रोकने के लिए बनेगी हाईटेक कमेटी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल

Bihar Breaking News: बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने आरजेडी के संगठन को भंग किए जाने को लेकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. मंत्री ने आरजेडी को राजनीतिक पार्टी की जगह पारिवारिक दुकान करार देते हुए कहा कि जब मन किया दुकान का शटर उठा लिया और जब मन किया, बंद कर लिया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 09, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:25 PM IST
Bihar Breaking News Live: परीक्षा सुधार पर CM सम्राट बोले- धांधली रोकने के लिए बनेगी हाईटेक कमेटी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल
Image Credit: बिहार समाचार
09 August 2026 02:20 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत

समस्तीपुर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत को लेकर रविवार (9 अगस्त, 2026) को शहर में तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया. डीएम रोशन कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है. इसी गौरवशाली थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को और अधिक प्रबल बनाना है. यह अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

09 August 2026 01:50 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेतिया- दो पंचायतों को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त...

Bihar News Today Live Updates: बेतिया- दो पंचायतों को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त

बेतिया: योगापट्टी के चौमुखा में बुलाही पुल ध्वस्त हो गया है. यह पुल चौमुखा और मंगलपुर पंचायत को जोड़ता था. गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पुल के दोनों तरफ का संपर्क पथ ध्वस्त हो गया है, जिससे दोनों पंचायतों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है. बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और स्थानीय लोग बोरियों में रेत भरकर पानी का बहाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

09 August 2026 01:43 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना में तेज रफ्तार का कहर...

Bihar News Today Live Updates: पटना में तेज रफ्तार का कहर

पटना में तेज रफ्तार बाइक का कहर देखने को मिला. जहां बाइक ने साइकिल सवार बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है.  मृतक बच्चे की पहचान चितकोहरा बाजार निवासी के रूप में की गई है. 

09 August 2026 01:02 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: युवा पीढ़ी को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ...

Bihar News Today Live Updates: युवा पीढ़ी को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ धोखा हुआ है- सीएम सम्राट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परीक्षा सुधार को लेकर कहा- एक सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा सुधार है. इसके लिए भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है कि अगर एक आदमी ने भी अपना ईमान बेच दिया तो प्रश्न पत्र मार्केट में आ जाता है. पूरे सिस्टम में अगर कोई एक आदमी फेल हो गया तो सब खराब हो जाता है. हम लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी इसको लेकर भी बनाई जाएगी और पूरी दुनिया में जिन टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा. जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है. मेरा मानना है कि अब फोकस करना पड़ेगा. युवा पीढ़ी को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ धोखा हुआ है.

09 August 2026 12:36 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: ट्रेन कोच में मिला यात्री का शव...

Bihar News Today Live Updates: ट्रेन कोच में मिला यात्री का शव

दानपुर रेल मंडल के दानापुर स्टेशन पर ट्रेन कोच में एक यात्री का शव मिला. बदबू के कारण यात्री बीमार पड़ गए.  व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. मृतक यात्री की पहचान समस्तीपुर के नानारपा गांव के रहने वाले संतोष कुमार के तौर पर हुई है.

09 August 2026 11:49 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मोतिहारी मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो की...

Bihar News Today Live Updates: मोतिहारी मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो की मौत

मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा-मोतिहारी मुख्य मार्ग पर चिउटाहां चौक से करीब एक किलोमीटर आगे देर शाम को दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो लोगों की मौत होने की बात बताई जा रही है, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक और घायलों की पहचान मथुरापुर और अमवा गांव निवासी के रूप में बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक आपस में टकरा गईं, जिसके बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

09 August 2026 10:23 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: जमुई: सर्पदंश के बाद सांप के साथ अस्पताल...

Bihar News Today Live Updates: जमुई: सर्पदंश के बाद सांप के साथ अस्पताल पहुंचे मरीज के परिजन

जमुई खैरा थाना क्षेत्र के जोरवाहा धर्मपुर बहियार में किसान को कोबरा सांप ने डस लिया. सांप के डसने के बाद किसान की तबीयत बिगड़ने लगी. हालांकि, समय से अस्पताल पहुंचने से उसकी जान बच गई. जानकारी के मुताबिक, परिजन उस सांप को मारकर उसे भी अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंचे थे. पीड़ित की पहचान मौलेश्वर यादव के बेटे प्रवीण कुमार के रूप में हुई है.

09 August 2026 10:18 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मुंगेर: तालाब में डूबने से 13 वर्षीय बच्चे की...

Bihar News Today Live Updates: मुंगेर: तालाब में डूबने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत

मुंगेर के बरियाकोल सुरंग के समीप नयारामनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी की तराई में स्थित एक छोटे तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. मृतक की पहचान ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के बड़ी आशिकपुर निवासी गौरव कुमार के रूप में हुई है. बताया जाता है कि गौरव कुमार शनिवार की शाम से लापता था. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. आसपास के इलाकों में तलाश करने के बाद परिजन तालाब के समीप पहुंचे, जहां खोजबीन के दौरान तालाब से गौरव का शव बरामद किया गया. किशोर का शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किशोर तालाब में नहाने के लिए कब और किसके साथ पहुंचा था. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

09 August 2026 07:29 AM (IST)

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Bihar News Today Live Updates: कैमूर: श्रमिकों के बच्चों को JEE-NEET की नि:शुल्क कोचिंग देगी सरकार

बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद कैमूर जिले के भभुआ स्थित सर्किट हाउस पहुंचे. जहां बिहार सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडे, जदयू जिला अध्यक्ष अजय पटेल ने फूल माला और बुझे देकर स्वागत किया. यहाँ उन्होंने श्रम विभाग, आईटीआई प्राचार्यों, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (LEO) और नियोजन अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण एवं पंजीकृत श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है. समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों के निबंधन कार्य में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया और चेतावनी दी कि लक्ष्य हासिल न करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

09 August 2026 07:28 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: कटिहार: ट्रैक्टर शोरूम के कर्मचारी से करीब ₹3...

Bihar News Today Live Updates: कटिहार: ट्रैक्टर शोरूम के कर्मचारी से करीब ₹3 लाख लूटे

कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में अपराधियों ने दिनदहाड़े हथियार के बल पर ट्रैक्टर शोरूम के एक कर्मचारी से करीब तीन लाख रुपये लूट लिए. घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त है. सूचना मिलते ही आजमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, सालमारी स्थित ट्रैक्टर शोरूम का कर्मचारी गणेश राय ने बताया कि मनिहारी थाना क्षेत्र के बलदियागाछी से ट्रैक्टर की किस्त के रुप में वसूली गई राशि लेकर आजमनगर होते हुए सालमारी लौट रहा था. उसके साथ धबोल गांव निवासी मोहम्मद समद भी बाइक पर था. धबोल पहुंचने पर समद बाइक से उतर गया और गणेश राय अकेले आगे बढ़ने लगे. इसी दौरान शीशाबाड़ी और चांदपुर बैरिया के बीच बांध सड़क पर एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. गणेश राय ने बताया कि जैसे ही वह रुके, दोनों बदमाशों ने हथियार निकालकर डिक्की खोलने को कहा और गोली मारने की धमकी दीय भय के कारण उन्होंने बाइक की डिक्की खोल दी, जिसके बाद बदमाश डिक्की में रखा लगभग तीन लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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