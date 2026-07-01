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Bihar Breaking News Live: सुल्तानगंज श्रावणी मेला के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, इस बार होगा भव्य और दिव्य लेजर-ड्रोन शो

Bihar Breaking News: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है. नमामि गंगे घाट से लेकर कांवरिया पथ तक साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. इस बार श्रद्धालुओं को सिर्फ बेहतर सुविधाएं ही नहीं, बल्कि ड्रोन शो, लेजर शो और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के भजन-संगीत का भी अनूठा अनुभव मिलेगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:35 AM IST
Bihar Breaking News Live: सुल्तानगंज श्रावणी मेला के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, इस बार होगा भव्य और दिव्य लेजर-ड्रोन शो
Image Credit: बिहार समाचार
01 July 2026 10:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भागलपुर: जिलाधिकारी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की

सावन महीने में भागलपुर में लगने वाले श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा और सुल्तानगंज विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल के साथ मिलकर नमामि गंगे घाट और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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