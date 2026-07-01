/Bihar Breaking News Live: सुल्तानगंज श्रावणी मेला के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, इस बार होगा भव्य और दिव्य लेजर-ड्रोन शो

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Bihar News Today Live Updates: भागलपुर: जिलाधिकारी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की
सावन महीने में भागलपुर में लगने वाले श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा और सुल्तानगंज विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल के साथ मिलकर नमामि गंगे घाट और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए.
Bihar News Today Live Updates: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है. इस बार श्रद्धालुओं को सिर्फ बेहतर सुविधाएं ही नहीं, बल्कि ड्रोन शो, लेजर शो और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के भजन-संगीत का भी अनूठा अनुभव मिलेगा. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. इसी को लेकर भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा, सुल्तानगंज विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सुल्तानगंज पहुंचकर नमामि गंगे घाट और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि इस बार का श्रावणी मेला भव्य, आकर्षक और श्रद्धालु-केंद्रित होगा. नमामि गंगे घाट से लेकर कांवरिया पथ तक साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. मेला क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र को ड्रोन शो और लेजर शो से रोशन किया जाएगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग और यादगार अनुभव मिलेगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.