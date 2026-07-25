Bihar Breaking News Live: 'बिहार बंद' के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन, छपरा में पुलिस गाड़ी फूंकी

Bihar News Today Live Updates: बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में AISA और वामदलों के छात्र संगठन ने आज यानी शनिवार (25 जुलाई) को 'बिहार बंद' बुलाया है. महागठबंधन के सभी दलों ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है. पूरे प्रदेश में इसका मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. बिहार बंद को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन गंभीर चिंता का विषय है. मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने भी इसका समर्थन करने की बात रही है. VIP के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारे नेता मुकेश सहनी हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं. केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज पूरा देश एक साथ छात्रों के पक्ष में खड़ा है. वहीं, छात्र संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पटना में पुलिस-प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विधानसभा और पटना रेलवे स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस के भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.