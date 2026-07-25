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Bihar Breaking News Live: 'बिहार बंद' के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन, छपरा में पुलिस गाड़ी फूंकी

Bihar Breaking News: बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में AISA और वामदलों के छात्र संगठन ने आज यानी शनिवार (25 जुलाई) को 'बिहार बंद' बुलाया है. महागठबंधन के सभी दलों ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है. वहीं, छात्र संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विधानसभा और पटना रेलवे स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:13 PM IST
Bihar Breaking News Live: 'बिहार बंद' के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन, छपरा में पुलिस गाड़ी फूंकी
Image Credit: बिहार समाचार
25 July 2026 02:06 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भागलपुर: उपद्रवियों ने सरकारी व निजी वाहनों में तोड़फोड़ की

भागलपुर के तिलकामांझी चौक रणक्षेत्र में बदल गया. यहां 300 से 400 की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और कई सरकारी और निजी वाहनों में तोड़फोड़ की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. हंगामे के दौरान तिलकामांझी चौक से गुजर रही बीजेपी नेता की सफेद रंग की स्कॉर्पियो को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बना लिया. आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी गाड़ी को देखकर ‘BJP वाले की गाड़ी है, मारो-मारो’ कहते हुए उसकी ओर बढ़े और लाठी-डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया.

25 July 2026 01:42 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: छपरा में पुलिस गाड़ी में लगाई आग

छपरा में प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका चौक पर हिंसक प्रदर्शन किया. हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगी दी है. पुलिस की वैन पूरी तरह जल कर खाक हो गई है.

25 July 2026 01:36 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: सम्राट चौधरी की सरकार के 100 दिन पूरे

 

25 July 2026 01:04 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: LNJP की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ- निशांत कुमार

 

25 July 2026 01:03 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: बिहार बंद के दौरान पुलिस-छात्रों में झड़प

 

25 July 2026 12:59 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मधेपुरा: बिहार बंद के दौरान पुलिस-छात्रों में झड़प

बिहार बंद के आह्वान के दौरान शनिवार (25 जुलाई) को विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र टीपी कॉलेज के समीप एकत्र हुए. जुलूस की शक्ल में ज्ञापन देने के लिए समाहरणालय की ओर बढ़े, लेकिन कॉलेज चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल के सहयोग से स्थिति को नियंत्रित किया. करीब डेढ़ दर्जन छात्र नेताओं और प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर सदर थाना ले गई. पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

25 July 2026 12:20 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेतिया: बिहार बंद का मिलाजुला असर, छात्रों ने निकाला मार्च

बेतिया में 'बिहार बंद' के दौरान आइसा (AISA) और अन्य छात्र संगठनों ने शहिद पार्क से समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकाला. इस दौरान आइसा के छात्र नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की. साथ ही छात्रों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की. छात्र नेताओं ने चार मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन में छात्रों की संख्या काफी थी. 

25 July 2026 12:10 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: डाकबांग्ला चौराहे पर प्रदर्शनकारी ने की पत्थरबाजी

NEET पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और लाठीचार्ज के विरोध में AISA और वामदलों के छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद बुलाया है. इस दौरान पटना के डाकबांग्ला चौराहे पर प्रदर्शनकारी ने पत्थरबाजी की.

25 July 2026 11:05 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मधेपुरा: समाहरणालय घेराव के दौरान पुलिस-छात्रों में भिड़ंत

NEET पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद. समाहरणालय घेराव को निकल रहे छात्रों को कॉलेज चौक पर रोका. बेरिकेटिंग तोड़ आगे बढ़े छात्र. पुलिस ने किया डेटन.

 

25 July 2026 10:40 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा

एसटीएफ पटना व पुनपुन के केवड़ा ओपी पुलिस की संयुक्त कारवाई में एक व्यक्ति को पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया.  बाद में उसके निशानदेही पर पुलिस एक मिनी गन फैक्ट्री तक पहुंची. जहां राइफल और पिस्टल का बैरल समेत अन्य सामान को जब्त किया गया. निर्माण में लगे एक युवक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. जानकारी के अनुसार, एसटीएफ व केवडा पुलिस ने ओपी थाना क्षेत्र के एक गांव के पास पिस्तौल व 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है.

25 July 2026 09:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे पटना. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत. पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जयसवाल और सांसद मनोज तिवारी रहे मौजूद. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख भी साथ में मौजूद. नितिन नवीन पटना में बांकीपुर चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति. एनडीए सरकार के 100 दिन के कामों पर भी करेंगे चर्चा.

25 July 2026 09:40 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सीवान: 'बिहार बंद' को लेकर सीवान में हाई अलर्ट

बिहार बंद को लेकर सीवान में हाई अलर्ट. सड़क पर उतरने लगे प्रदर्शनकारी. पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात. डीएम-एसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात. प्रशासन ने अफवाहों से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

25 July 2026 09:38 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: जहानाबाद: AISA का 'बिहार बंद' बेअसर

नीट पेपर लीक मामले में AISA का 'बिहार बंद' बेअसर. सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस. ​बिहार बंद का नहीं दिखा खास असर. एसपी खुद सड़कों पर उतरकर ले रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा.

25 July 2026 08:50 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: झमाझम बारिश के बीच बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री इंजी. शैलेंद्र

बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपने तेज-तर्रार नेताओं की पूरी फौज उतार दी है. इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार भी बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे. मंत्री इंजी. शैलेंद्र ने बोरिंग रोड इलाके में घूम-घूम कर जनसंपर्क किया और भाजपा उमीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट देने की अपील की.

25 July 2026 08:46 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: दरभंगा: पिता-पुत्र को डंपर ने कुचला, 15 वर्षीय बेटी भी गंभीर घायल

दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में दरभंगा–कमतौल मुख्य सड़क पर बेलौना के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मधुबनी जिले के परवत्ता गांव निवासी 74 वर्षीय महेंद्र साह और उनके 49 वर्षीय पुत्र संजय साह की दर्दनाक मौत हो गई.  दोनों बाइक से स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल, दरभंगा इलाज के लिए जा रहे थे. बाइक पर सवार 15 वर्षीय काजल कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है और फरार डंपर चालक की तलाश में जुटी है. घटना के बाद परवत्ता गांव में शोक का माहौल है.

25 July 2026 08:46 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: दरभंगा: छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में 32 गिरफ्तार

दरभंगा में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी, हंगामे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दरभंगा पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब तक इस मामले में 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

25 July 2026 08:31 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: हाजीपुर: प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी

बिहार बंद को लेकर हाजीपुर में शनिवार (25 जुलाई) की सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. छात्र आंदोलनों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन करने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. प्रशासन ने एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं का रास्ता बाधित नहीं करने के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, अफवाह फैलाने या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

25 July 2026 08:26 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: बिहार बंद के दौरान हाईवे जाम किया

छात्र संगठन आइसा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था. इस दौरान सुबह से ही समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग पर आगजनी करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. हाल ही में नीट का पेपर भी लीक हो गया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर लंबे समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते.

25 July 2026 07:15 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: AISA और वामदलों के छात्र संगठनों का 'बिहार बंद' आज

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में AISA और वामदलों के छात्र संगठन ने आज यानी शनिवार (25 जुलाई) को 'बिहार बंद' बुलाया है. महागठबंधन के सभी दलों ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है. वहीं, बिहार बंद को देखते हुए पूरे बिहार में करीब 70 हजार जवानों की तैनाती की गई है. इसमें रैफ, बीसैप,दंगा निरोधी दस्ता शामिल है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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