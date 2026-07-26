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Bihar Breaking News Live: पटना हिंसा मामले में तेज प्रताप यादव भेजे गए जेल, विदेश से लौटे तेजस्वी यादव

Bihar Breaking News: जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बिहार बंद के दौरान पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में जेल भेज दिया है. वहीं दूसरी ओर, लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे से लौट आए हैं. अब उनकी नजर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:34 PM IST
Bihar Breaking News Live: पटना हिंसा मामले में तेज प्रताप यादव भेजे गए जेल, विदेश से लौटे तेजस्वी यादव
Image Credit: बिहार समाचार
26 July 2026 03:33 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates:  बेतिया में मनाया गया कारगिल विजय दिवस

बेतिया में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया. पूर्व सैनिक संघ के द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का शहीद पार्क में किया गया. कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. वीर शहीदों के याद में दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस कार्यक्रम में मेयर गरिमा देवी सिकारिया के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. 

26 July 2026 02:54 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नितिन नवीन ने घर-घर जाकर प्रचार किया

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद मैदान में उतर चुके हैं. वे आज कदमकुआं इलाके में घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कदमकुआं इलाके में किराए के मकान पर रहते थे. वहां के लोगों से मुलाकात करना काफी भावुक क्षण है.

26 July 2026 02:04 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: गया: नीट पेपर लीक से जान देने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई

नीट पेपर लीक होने से दुखी होकर देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 21 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी. अब इन छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए गयाजी में ह्यूमन हुड आर्गेनाइजेशन की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें शहर के युवा और युवतियों ने रक्तदान किया.

26 July 2026 12:28 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: गोपालगंज: सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब मिले डॉक्टर

शनिवार (25 जुलाई) की देर रात मॉडल सदर अस्पताल में अचानक अधिकारियों की दस्तक से हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर सिविल सर्जन आधी रात अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड से लेकर SNCU वार्ड का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए. इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉ. रामाकांत मौके से गायब मिले, जबकि एसएनसीयू में ड्यूटी रोस्टर के विपरीत दूसरे डॉक्टर कार्य करते पाए गए. निरीक्षण के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और संबंधित सभी से स्पष्टीकरण तलब कर लिया गया.

26 July 2026 12:16 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नालंदा: कारगिल विजय दिवस पर JDU सांसद ने शहीदों को नमन किया

नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने भी शहीदों को नमन करते हुए कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों के अद्वितीय साहस और बलिदान के कारण ही देश सुरक्षित है. कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की. वहीं, तेज प्रताप की गिरफ्तारी को लेकर जेडीयू सांसद ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी के शासनकाल में जो कोई भी गलत काम करेगा, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अगर गलत किया है, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया है.

26 July 2026 12:08 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नालंदा: कारगिल विजय दिवस पर बिहारशरीफ में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को बिहारशरीफ स्थित कारगिल पार्क में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, एनसीसी अधिकारी, कैडेट एवं गणमान्य लोग शामिल हुए. इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए. कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों का राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा. 

26 July 2026 11:52 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बगहा: मगरमच्छों ने महिला पर हमला किया

बगहा में बरसात के साथ ही कई क्षेत्रों में मगरमच्छों का आतंक बढ़ता जा रहा है. गंडक नदी से मगरमच्छ बाहर निकल कर रिहायशी इलाकों में पहुंच कर जान-माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं. यहां वीटीआर से जुड़े भापसा नाला में खेत जा रही एक महिला पर मगरमच्छ ने फिर से हमला कर दिया. महिला के दोनों पैर मगरमच्छ के जबड़े में फंस गए, लेकिन गनीमत रही कि आस-पास मौजूद ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए महिला की जान बचा ली.

26 July 2026 10:47 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: छात्रा का शव मिलने से सनसनी

नवादा शहर के सब्जी बाजार स्थित मंदिर के पास 17 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान रोह थाना क्षेत्र के विजयनगर निवासी विपिन यादव की बेटी प्रीति कुमारी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, प्रीति प्रतिदिन करीब 15 किलोमीटर दूर से नवादा पढ़ने आती थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्रा ने बाजार में किसी से पानी मांगा. पानी पीने के बाद वह मंदिर के पास बैठ गई और फिर नहीं उठी. घटना की सूचना मिलते ही SDO अमित अनुराग, SDPO हुलास कुमार और नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है. इलाके में इस घटना को लेकर शोक की लहर है.

26 July 2026 10:43 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए चेक पोस्ट पर पुलिस लगातार वाहनों की जांच कर रही है. इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है. पुलिस ने चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए चेकपोस्ट बनाए हैं और वाहनों की जांच कर रही है. वाहनों में अवैध हथियार, शराब और नगद की प्रमुखता से जांच की जा रही है. इसके लिए चेकपोस्ट पर जवानों की तैनाती की गई है. बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है.

26 July 2026 10:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: जानवर बचाने के प्रयास में नदी में डूबे मजदूर की मौत

नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के हादसा गांव में जानवर को बचाने के प्रयास में नदी में डूबने से 45 वर्षीय रामस्वरूप मांझी की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि वह जानवर लेकर नदी के पास गए थे. इसी दौरान जानवर गहरे पानी में चला गया. उसे बचाने के लिए नदी में उतरे रामस्वरूप तेज बहाव और अधिक पानी के कारण डूब गए. सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी.

26 July 2026 08:43 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचला

बेगूसराय से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया. हादसे में सरकारी स्कूल की शिक्षिका के पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. मृतक की पहचान चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव निवासी रामनारायण महतो के पुत्र प्रमोद महतो के रूप में हुई है, जबकि घायल रीना कुमारी सरकारी स्कूल में बीपीएससी शिक्षिका हैं. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है.

26 July 2026 08:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: विदेश से लौटते ही बांकीपुर में मोर्च संभालेंगे तेजस्वी यादव

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं. अब उनकी नजर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर है, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पटना लौटते ही तेजस्वी बिना वक्त गंवाए सीधे चुनावी मैदान में उतरेंगे और आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतरेंगे.

26 July 2026 08:34 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: तेज प्रताप यादव को जेल भेजा गया

बिहार बंद के दौरान पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को जेल भेज दिया है. तेज प्रताप को पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात करीब 12:15 बजे उन्हें नौबतपुर थाने से छज्जू बाग स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजने का आदेश दिया.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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