Bihar Breaking News Live: पटना हिंसा मामले में तेज प्रताप यादव भेजे गए जेल, विदेश से लौटे तेजस्वी यादव

Bihar News Today Live Updates: बिहार बंद के दौरान पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को जेल भेज दिया है. तेज प्रताप को पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात करीब 12:15 बजे उन्हें नौबतपुर थाने से छज्जू बाग स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजने का आदेश दिया. बता दें कि शनिवार (25 जुलाई) को बिहार बंद के दौरान पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी और कई जगह पथराव भी हुआ था. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. वहीं दूसरी ओर, लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे से लौट आए हैं. अब उनकी नजर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर है, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पटना लौटते ही तेजस्वी बिना वक्त गंवाए सीधे चुनावी मैदान में उतरेंगे और आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतरेंगे.