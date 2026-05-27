Bihar Breaking News Live: तेजस्वी के बेटे का पहला जन्मदिन आज, गाजियाबाद में होगा विपक्षी नेताओं का महाजुटान

Bihar News Today Live Updates: राजद पार्टी में मची उथल-पुथल के बीच तेजस्वी यादव आज (बुधवार, 27 मई) दिल्ली-एनसीआर में विपक्षी एकजुटता के 'पोस्टर बॉय' बनने की तैयारी में जुटे हैं. दरअसल, तेजस्वी यादव के बेटे ईराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन है. इस मौके पर लालू परिवार की ओर से यूपी के गाजियाबाद शहर में एक भव्य दावत का इंतजाम किया गया है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है. माना जा रहा है कि बेटे के जन्मदिन के बहाने तेजस्वी यादव विपक्षी एकता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है. सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है.

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