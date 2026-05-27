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Bihar Breaking News Live: तेजस्वी के बेटे का पहला जन्मदिन आज, गाजियाबाद में होगा विपक्षी नेताओं का महाजुटान

Bihar Breaking News: बेटे ईराज लालू यादव के जन्मदिन के बहाने तेजस्वी यादव आज गाजियाबाद शहर में विपक्षी एकता का प्रदर्शन करने वाले हैं. दूसरी ओर सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 08:44 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: राजद पार्टी में मची उथल-पुथल के बीच तेजस्वी यादव आज (बुधवार, 27 मई) दिल्ली-एनसीआर में विपक्षी एकजुटता के 'पोस्टर बॉय' बनने की तैयारी में जुटे हैं. दरअसल, तेजस्वी यादव के बेटे ईराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन है. इस मौके पर लालू परिवार की ओर से यूपी के गाजियाबाद शहर में एक भव्य दावत का इंतजाम किया गया है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है. माना जा रहा है कि बेटे के जन्मदिन के बहाने तेजस्वी यादव विपक्षी एकता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है. सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है.

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27 May 2026
08:45 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहार में स्कूल वैन के लिए नया नियम

बिहार में जून से निजी स्कूलों में चलने वाली छोटी-बड़ी गाड़ियों का निबंधन अनिवार्य किया जाएगा. परिवहन विभाग ने निबंधन के लिए पोर्टल बनाया है, जिस पर सभी स्कूली गाड़ियों का निबंधन कराना अनिवार्य होगा. पोर्टल पर निबंधित गाड़ियों का पूरा डेटाबेस स्कूलवार रहेगा. इससे अभिभावक स्कूलों की गाड़ियों के संबंध में जानकारी ले पाएंगे. गाड़ी मालिक का नाम, ड्राइवर और कंडक्टर का नाम, किस स्कूल की गाड़ी है, गाड़ी किस मार्ग पर चल रही है, इस संबंध में पूरी जानकारी रहेगी. वहीं, गाड़ियों में कितने बच्चे हर दिन स्कूल से आते-जाते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी रहेगी.

08:43 AM

Bihar News Today Live Updates: बकरीद को लेकर राजधानी पटना में हाई अलर्ट

बकरीद को लेकर पटना पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है. जिला प्रशासन की ओर से बकरीद को लेकर जिले के कुल 479 स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. इनके साथ सशस्त्र बल और लाठी बल को भी लगाया गया है.

08:13 AM

Bihar News Today Live Updates: पटना में सुबह-सुबह एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर

बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. इसी कड़ी में राजधानी पटना के मसौढी थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया. बताया जा रहा है कि पुलिस को यहां दो अपराधियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश करने लगे. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक चिकित्सा के पास पटना भेजा गया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.

08:02 AM

Bihar News Today Live Updates: आज बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव

मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व के सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इन जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में ठनका (वज्रपात) और ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं राजधानी पटना और उसके आसपास के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट घोषित हो रखा है. हालांकि, दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों के लोगों को अभी भी हीटवेव का कहर झेलना पड़ेगा.

07:31 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहार कैबिनेट बैठक आज

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. बैठक खत्म होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी.

07:30 AM

Bihar News Today Live Updates: तेजस्वी के बेटे का पहला जन्मदिन आज

तेजस्वी यादव के बेटे ईराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन है. इस मौके पर लालू परिवार की ओर से यूपी के गाजियाबाद शहर में एक भव्य दावत का इंतजाम किया गया है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है.

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