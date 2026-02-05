Bihar Breaking News Live: विधानसभा में तेजस्वी की बातों का करारा जवाब दे रहे CM नीतीश, बोले- पिता जी चले तो माता जी आईं, कोई काम नहीं किया

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज (गुरुवार, 5 फरवरी) तीसरा दिन है. आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी. आज की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इसके अलावा प्रश्नोत्तर, अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे. ध्यानाकर्षण सूचनाएं और उसपर संबंधित मंत्रियों वक्तव्य लिए जाएंगे. पटना नीट छात्रा मौत मामले में सदन में आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है. इस मामले में अब पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए छात्रा के परिजनों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं. पटना पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित परिवार ने पहले घटना को दबाने और FIR दर्ज न कराने की कोशिश की थी. उधर दूसरी ओर पटना की तरह मधेपुरा में इंजीनियरिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों मौत मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है. छात्रा के पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने सिंहेश्वर थाना में आवेदन देकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

