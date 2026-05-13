Bihar Breaking News Live: बिहार के पुलिसवालों को DGP की सख्त चेतावनी, बोले- वर्दी का रौब मत दिखाइए

Bihar Breaking News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 13 मई) पहली बार अपनी फुल कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं. इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. वहीं दूसरी ओर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिहार पुलिस की छवि को खराब करने वाले पुलिसवाले अब सुधरने की सख्त नसीहत दी है. DGP ने कहा कि जो पुलिसकर्मी कानून की रक्षा करने के बजाय स्वयं अनैतिक कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिहार पुलिस की छवि को खराब करने वाले पुलिसवाले अब सुधरने की सख्त नसीहत दी है. पटना में घरेलू हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा पर आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी ने महिला थाना के पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि वर्दी और पिस्टल मिला है तो एरोगेंस मत दिखाइए. डीजीपी ने इस दौरान साफ कहा कि जो पुलिसकर्मी कानून की रक्षा करने के बजाय स्वयं अनैतिक कार्यों या दहेज जैसे अपराधों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी. उधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 13 मई) पहली बार अपनी फुल कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी 35 मंत्री मौजूद रहेंगे. इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
Bihar News Today Live Updates: बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 13 मई) प्रदेश के 19 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, उनमें पूर्वी-पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल हैं.