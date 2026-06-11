/Bihar Breaking News Live: लालू यादव ने परिवार संग काटा 79वें जन्मदिन का केक, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने खास अंदाज में दी बधाई

Bihar Breaking News Live Updates: पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद याादव आज (11 जून, 2026) अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं. लालू प्रसाद यादव ने परिवार के लोगों के साथ जन्मदिन के मौके पर केक काटा. तेजस्वी यादव ने इस खास पल की कुछ तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है. इन तस्वीरों में राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव को केक खिलाती नजर आ रही हैं. साथ ही, तेजस्वी यादव भी अपने पिता लालू यादव को केक खिला रहे हैं. बेटी रोहिणी और बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने भी पिता लालू के साथ तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट किया है.