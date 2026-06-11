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Bihar Breaking News Live: लालू यादव ने परिवार संग काटा 79वें जन्मदिन का केक, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने खास अंदाज में दी बधाई

Bihar Breaking News Live Updates: पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद याादव आज (11 जून, 2026) अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं. लालू प्रसाद यादव ने परिवार के लोगों के साथ जन्मदिन के मौके पर केक काटा.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:46 AM IST
Bihar Breaking News Live: लालू यादव ने परिवार संग काटा 79वें जन्मदिन का केक, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने खास अंदाज में दी बधाई
Image Credit: Bihar Breaking News

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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