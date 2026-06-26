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Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव में JDU का बड़ा धमाका; 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजनीति हलचल हुई तेज

Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने ऐलान किया है कि वह राज्य की 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:56 AM IST
Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव में JDU का बड़ा धमाका; 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजनीति हलचल हुई तेज
Image Credit: Bihar Breaking News
26 June 2026 10:56 AM (IST)

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NEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े की जांच तेज कर दी गई है. स्कॉलरों के पकड़े जाने के बाद EOU एक्शन मोड में आ गया है. मामले की जांच के लिए 12 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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