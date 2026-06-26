/Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव में JDU का बड़ा धमाका; 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजनीति हलचल हुई तेज

Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने ऐलान किया है कि वह राज्य की 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पंजाब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह बेनीपाल ने दावा किया कि पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. जेडीयू का चुनावी अभियान पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छवि और उनके सुशासन मॉडल पर केंद्रित रहेगा. पार्टी का मानना है कि पंजाब की जनता के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प पेश किया जा सकता है. जेडीयू की इस सक्रियता से पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं.