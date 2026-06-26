/Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव में JDU का बड़ा धमाका; 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजनीति हलचल हुई तेज

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Bihar Breaking News Live Updates: NEET री-एग्जाम फर्जीवाड़े मामले की जांच तेज
NEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े की जांच तेज कर दी गई है. स्कॉलरों के पकड़े जाने के बाद EOU एक्शन मोड में आ गया है. मामले की जांच के लिए 12 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है.
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— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) June 26, 2026
Bihar Breaking News Live Updates: पंजाब में चुनाव लड़ेगी JDU
पंजाब में चुनाव JDU चुनाव लड़ेगी. 117 सीटों में 45 पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर पार्टी चुनाव लड़ेगी.
JDU Punjab Election : पंजाब में चुनाव लड़ेगी JDU... 117 सीटों में 45 पर चुनाव लड़ने का ऐलान... नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर चुनाव लड़ेगी पार्टी#BiharNews #JDU #PunjabElection pic.twitter.com/DUydIzLr6n
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Bihar Breaking News Live Updates: मधुबनी में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या
मधुबनी में सुशील चौधरी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की झगड़े के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जब उन्होंने जलावन की लकड़ी की कीमत पूछी, तो पड़ोसी उनके घर में घुस आए और उनकी हत्या कर दी. आरोपी जागेश्वर साहू समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना राजनगर पुलिस स्टेशन इलाके के करहिया गांव में हुई. मृतक की पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं हैं. मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Bihar Breaking News Live: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने ऐलान किया है कि वह राज्य की 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पंजाब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह बेनीपाल ने दावा किया कि पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. जेडीयू का चुनावी अभियान पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छवि और उनके सुशासन मॉडल पर केंद्रित रहेगा. पार्टी का मानना है कि पंजाब की जनता के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प पेश किया जा सकता है. जेडीयू की इस सक्रियता से पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं.