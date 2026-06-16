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Bihar Breaking News LIVE: आज कैमूर और सीवान दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी, जिले को देंगे कई योजनाओं की सौगात

Bihar Breaking News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से कैमूर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री के सुरक्षित आगमन के लिए दो हेलीपैड बनाए गए हैं. इस दौरान सम्राट चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग उपस्थित रहने की संभावना है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:16 AM IST
Bihar Breaking News LIVE: आज कैमूर और सीवान दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी, जिले को देंगे कई योजनाओं की सौगात
Image Credit: Bihar Breaking News LIVE
16 June 2026 09:15 AM (IST)

Bihar Breaking News Live Update: जन सुराज के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के घर चोरी

जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के घर भीषण चोरी होने की खबर सामने आई है. चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर 8 लाख के गहने उड़ा लिए. सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची, जिसपर पीड़ित भड़क उठे. ​ये घटना नगर थाना क्षेत्र के होरीलगंज मोहल्ले की बताई जा रही है.

16 June 2026 08:59 AM (IST)

Bihar Breaking News Live Update: प्रधानमंत्री जन धन योजना में बिहार की बड़ी उपलब्धि

प्रधानमंत्री जन धन योजना में बिहार ने देशभर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वित्तीय लेन-देन के मामले में बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है. राज्य में जन धन खातों में जमा राशि 30 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 6.87 करोड़ जन धन खाते सक्रिय हैं , जन धन खातों की संख्या के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 10.32 करोड़ खाते हैं.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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