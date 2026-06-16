Bihar Breaking News LIVE: आज कैमूर और सीवान दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी, जिले को देंगे कई योजनाओं की सौगात

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Bihar Breaking News Live Update: जन सुराज के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के घर चोरी
जहानाबाद में जन सुराज के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के घर भीषण चोरी होने की खबर सामने आई है. चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर 8 लाख के गहने उड़ा लिए. सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची, जिसपर पीड़ित भड़क उठे. ये घटना नगर थाना क्षेत्र के होरीलगंज मोहल्ले की बताई जा रही है.
Bihar Breaking News Live Update: प्रधानमंत्री जन धन योजना में बिहार की बड़ी उपलब्धि
प्रधानमंत्री जन धन योजना में बिहार ने देशभर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वित्तीय लेन-देन के मामले में बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है. राज्य में जन धन खातों में जमा राशि 30 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 6.87 करोड़ जन धन खाते सक्रिय हैं , जन धन खातों की संख्या के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 10.32 करोड़ खाते हैं.
Bihar Breaking News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से कैमूर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री के सुरक्षित आगमन के लिए दो हेलीपैड बनाए गए हैं. डीएम नितिन कुमार सिंह लगातार मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उनके साथ कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला, एसडीएम अमित कुमार, एसडीपीओ ओम प्रकाश और सीएम सिक्योरिटी की विशेष टीम मौजूद है. एयरलिफ्ट के बाद मुख्यमंत्री सीधे मां मुंडेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे. पूजा के पश्चात वे सहयोग शिविर का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे और स्थानीय शिकायतों का निस्तारण सुनेंगे. मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कैमूर में लगभग 60 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 196 करोड़ रुपये हैं. इन परियोजनाओं में सड़क, जलाशय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण और कृषि संवर्द्धन सम्बन्धी योजनाएं शामिल बताई जा रही हैं. प्रशासन ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और आयोजन प्रबंध किए हैं. सम्राट चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग उपस्थित रहने की संभावना है.