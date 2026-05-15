Bihar Breaking News Live: पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब पुल से गुजरना भी होगा महंगा, बड़े ब्रिज पर टोल वसूलेगी सरकार

Bihar Breaking News: पेट्रोल-डीजल के दामों में आज (शुक्रवार, 15 मई) भारी इजाफा होने के बाद बिहार में सफर करना और भी महंगा हो सकता है. दरअसल, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार अब राज्य के बड़े पुलों पर टोल टैक्स वलसूलने की विचार कर रही है. कहा जा रहा है कि सड़कों और पुलों का बेहतर रखरखाव के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है.
Trending Photos
Bihar News Today Live Updates: पेट्रोल-डीजल के दामों में आज (शुक्रवार, 15 मई) भारी इजाफा होने के बाद बिहार में सफर करना और भी महंगा हो सकता है. दरअसल, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार अब राज्य के बड़े पुलों पर टोल टैक्स वलसूलने की विचार कर रही है. जानकारी के मुताबिक, बिहार का पथ निर्माण विभाग अपनी टोल नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसे अंतिम रूप देने के लिए जोर-शोर से तैयारी चल रही है. इस नई नीति के तहत पुलों पर टोल टैक्स की राशि उनकी लंबाई के आधार पर तय की जाएगी. सड़कों और पुलों का बेहतर रखरखाव के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है.
Bihar News Today Live Updates: 'अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है', पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर बोले लोग
पटना में आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पटना में पेट्रोल का नया दाम 108 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गया है. वहीं डीजल की कीमत में 3 रुपये 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद डीजल अब 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है. ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि पहले 500 रुपये में स्कूटी की टंकी लगभग फुल हो जाती थी, लेकिन अब उसी के लिए करीब 550 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. यानी सीधे तौर पर 50 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. वहीं इस मुद्दे को लेकर कई लोगों ने सरकार पर सवाल भी उठाए.
Bihar News Today Live Updates: ₹3 प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया गया है. पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.11 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. ताजा कीमतें आज से ही पूरे देश में लागू हो जाएंगी. इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल की कीमत 108.68 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 94.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है.