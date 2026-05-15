Bihar Breaking News Live: पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब पुल से गुजरना भी होगा महंगा, बड़े ब्रिज पर टोल वसूलेगी सरकार

Bihar News Today Live Updates: पेट्रोल-डीजल के दामों में आज (शुक्रवार, 15 मई) भारी इजाफा होने के बाद बिहार में सफर करना और भी महंगा हो सकता है. दरअसल, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार अब राज्य के बड़े पुलों पर टोल टैक्स वलसूलने की विचार कर रही है. जानकारी के मुताबिक, बिहार का पथ निर्माण विभाग अपनी टोल नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसे अंतिम रूप देने के लिए जोर-शोर से तैयारी चल रही है. इस नई नीति के तहत पुलों पर टोल टैक्स की राशि उनकी लंबाई के आधार पर तय की जाएगी. सड़कों और पुलों का बेहतर रखरखाव के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source