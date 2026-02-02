Bihar Budget 2026 Highlights: हंगामे के साथ बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित, कल वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट

Bihar Budget Session 2026 Highlights: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई. वही, हंगामे के साथ आज की कार्यवाही समाप्त हो गई.
Trending Photos
Bihar Budget Session 2026 Highlights: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई. वही हंगामे के साथ आज की कार्यवाही समाप्त हो गई. मंगलवार (3 फरवरी) को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे. 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा. 6 से 20 फरवरी को बजट पर सामान्य विमर्श और मतदान होगा. 14 से 26 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश होगा. 27 फरवरी को सत्र का समापन हो जाएगा.
Bihar Budget Session 2026 Live Update: तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के भाषण पर उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के भाषण पर सवाल उठाए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब कुछ पुराना ही है कुछ नया नहीं है. सरकार के अधिकारी जो लिख कर देते हैं वही राज्यपाल पढ़ देते हैं. राज्यपाल के अनुशासन में केवल हरियाली दिखाई गई है. जबकि हकीकत इससे काफी दूर है. तेजस्वी यादव ने केंद्र के बजट पर कहा कि इस बार बजट में केवल वित्त मंत्री की साड़ी दिखाई पड़ी जो पिछले बार बिहार में चुनाव था तो मिथिला रंग पेंटिंग की साड़ी थी और इस बार दूसरे प्रदेश में चुनाव है तो वहां की साड़ी दिखाई पड़ी.
Bihar Budget Session 2026 Live Update: कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर सदन पहुंचे
पटना में नीट छात्रा की मौत मामले पर सदन में आज हंगामा देखने को मिल सकता है. विपक्ष के द्वारा जोरशोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक ने कमरूल हुद्दा ने कहा कि नीट की छात्रा के साथ हुआ ग़लत है. हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. यह सरकार पूरी तरह फेल है. पुलिस फेल है. ऐसे सैकड़ों केस CBI के पास पहले भी गए, लेकिन उनका क्या फलाफल हुआ?
Bihar Budget Session 2026 Live Update: नीट छात्रा मौत मामले पर सदन में पोस्टर लेकर पहुंचे माले विधायक
पटना में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर बजट सत्र काफी हंगामा भरा रहने के आसार नजर आ रहे हैं. सत्र के पहले दिन ही माले के विधायक पोस्टर लेकर सदन पहुंचे. माले विधायक ने कहा कि इस मामले में सरकार लीपापोती कर रही है. परिजन का भी यही मानना है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में इसकी जांच हो. सदन में भी इस मुद्दे को हम उठायेंगे.
Bihar News Today LIVE Updates: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू
Patna News: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है.
Bihar News Today LIVE Updates: पटना : बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरु...वित्तमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे बजट
पटना : बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरु...वित्तमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे बजट #BiharNews pic.twitter.com/bYaWjj39Bh
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) February 2, 2026
Bihar Budget Session 2026 Live Update: एनडीए की नई सरकार का यह पहला बजट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार यह पहला बजट है, जिसे वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव प्रस्तुत करेंगे. आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-26 का लेखा-जोखा होगा, जिसमें विभिन्न मानकों पर दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार की अर्थव्यवस्था और वस्तुस्थिति का पता चलेगा. शनिवार और रविवार के सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर यह बजट सत्र 27 फरवरी तक निरंतर रहेगा. वहीं शब-ए-बरात के कारण बुधवार (4 फरवरी) को भी सदन की कार्यवाही नहीं होगी.
Bihar Budget Session 2026 Live Update: सात निश्चय-3 होगा बजट का मुख्य एजेंडा
बिहार सरकार के बजट 2026 का फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘सात निश्चय-3’ के वादों को पूरा करने पर रहेगा. पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को इसी एजेंडे में समाहित करते हुए अगले पांच वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति आय में हर साल कम से कम 16 प्रतिशत वृद्धि हासिल करनी होगी.
Bihar Budget Session 2026 Live Update: सरकार घिसा-पिटा बजट ही लाएगी- भाई वीरेंद्र
बिहार बजट पेश होने से पहले ही राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने उसकी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि बिहार के बजट से लोगों को क्या मिलेगा, यह कल पता चल जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि लगता है सरकार घिसा-पिटा बजट ही लायेगी. महिलाओं, नौजवानों और किसानो को कोई लाभ मिलने नहीं वाला है. पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है, बिहार में इसको हाईलाइट कीजिए. जो लोग शामिल हों, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए. अगर सजा नहीं मिलेगी तो हमारी और आपकी बहू-बेटियों के साथ ऐसा ही होगा.