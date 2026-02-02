Bihar Budget 2026 Highlights: हंगामे के साथ बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित, कल वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट

Bihar Budget Session 2026 Highlights: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई. वही हंगामे के साथ आज की कार्यवाही समाप्त हो गई. मंगलवार (3 फरवरी) को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे. 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा. 6 से 20 फरवरी को बजट पर सामान्य विमर्श और मतदान होगा. 14 से 26 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश होगा. 27 फरवरी को सत्र का समापन हो जाएगा.

