Bihar Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ रुपये का 'बिहार बजट', कहा- बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा

Bihar Budget 2026 Live Updates: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार 2 फरवरी से शुरु हो चुका है और आज यानी मंगलवार (3 फरवरी) को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया. सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का यह पहला बजट है. बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार को मजबूती देगा.

