Bihar Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ रुपये का 'बिहार बजट', कहा- बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा

Bihar Budget 2026 Live Updates: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज 2 फरवरी से शुरु होकर 27 फरवरी तक चलेगा. आज यानी 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन सदन में बजट पेश किया. बुधवार (4 फरवरी) को 'शब-ए-बरात' के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी. फिर 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा. 6 से 20 फरवरी को बजट पर सामान्य विमर्श और मतदान होगा. 14 से 26 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा.
Bihar Budget 2026 Live Updates: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार 2 फरवरी से शुरु हो चुका है और आज यानी मंगलवार (3 फरवरी) को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया. सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का यह पहला बजट है. बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार को मजबूती देगा.
Bihar News LIVE Update: वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट
वित्त मंत्री ने कहा- वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख रुपये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से 3 लाख 16 हजार 895.2 करोड़ रुपये से 30 लाख 69 हजार 474 करोड़ रुपये अधिक है. वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान एक लाख 22 हजार 155 करोड़ 42 लाख रुपये है. जो पिछले वर्ष के बजट से 5 करोड़ 42 लाख रुपये अधिक है. इस वित्तीय वर्ष के व्यय का अनुमान 2,25,434 लाख रुपये है, जो पिछले वर्ष से 2 लाख 135 करोड 42 लाख रुपये से 25 हजार 258 करोड़ रुपये अधिक है.
Bihar News LIVE Update: 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है. प्रदेश समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा.
Bihar News LIVE Update: स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक एक करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार की सहायता दी जा चुकी है. साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख अतिरिक्त मदद की जाएगी. साथ ही हॉट बाजार के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को और बढ़ावा मिलेगा.
Bihar News LIVE Update: विकसित भारत की यात्रा में बिहार को सशक्त बनाएगा
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- विकसित भारत की यात्रा में बिहार को सशक्त बनाएगा. बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है. 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी. न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को समझते हुए बिहार को सात निश्चय-1, सात निश्चय-2 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. अब सात निश्चय-3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा गया है.
Bihar News LIVE Update: केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार को मजबूती देगा.
Bihar News LIVE Update: इमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और पांच बड़े चीज- इमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान. मुख्यमंत्री में निहित हैं, ये ताकतवर बिहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
Bihar News LIVE Update: विकास वाला राज्य बनाने के हमारे सपने को मजबूती मिली- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- बिहार की जनता का आभार करता हूं जिन्होंने इस सरकार को पुनः अपना जनादेश प्रदान किया. जिससे बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त, समावेशी विकास वाला राज्य बनाने के हमारे सपने को मजबूती मिली.
Bihar Budget 2026 Live Updates: मनिहारी विधायक ने उठाया अवैध खनन का मुद्दा
मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि कांटाकोश के पास गंगा नदी से प्रतिदिन अवैध खनन मिट्टी का हो रहा है, इसे रोकने संबंधी क्या उपाय किए जा रहे हैं? उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब देते हुए कहा कि छापेमारी करवाई गई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. वहीं विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि राज्य में हर जगह अवैध उत्खनन हो रहा है. आसान से आश्वासन दिया गया कि जांच हो जाने दीजिए कार्रवाई की जाएगी.
Bihar Budget 2026 Live Updates: लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष का हंगामा
दूसरी ओर सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विधानसभा के पोर्टिको में तख्ती लेकर हंगामा किया. आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारा लगाया. पूछा कि कानून-व्यवस्था पर सरकार चुप क्यों है?
Bihar News LIVE Update: अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के छुए पैर
Anant Singh-Nitish Kumar: अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के छुए पैर
Bihar Budget 2026 Live Updates: पटना सबसे अमीर तो शिवहर सबसे गरीब जिला
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, राजधानी पटना को सबसे अमीर तो वहीं शिवहर को सबसे गरीब जिला बताया गया है. संपन्नता के मामले में बेगूसराय दूसरे तो मुंगेर तीसरे स्थान है. वहीं गरीबी के मामले में शिवहर के बाद अररिया और सीतामढ़ी का स्थान आता है. पटना में प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 वहीं शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 18,980 रुपये दर्ज की गई.
Bihar Budget 2026 Live Updates: बिहार की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार (2 फरवरी) आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति विधानसभा में रखी गई और बाद में इसे जारी किया गया. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है. आज वर्ष 2026 2027 के आय व्यय का ब्यौरा सदन में पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बजट में नौकरी-रोजगार, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा.
Bihar News LIVE Update: बिहार का बजट अनोखा होगा- दिलीप जायसवाल
आज बिहार का बजट पेश होने जा रहा है. इसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार का बजट अनोखा होगा. बजट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कैसे बढ़े इसके लिए चिंता किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया है.
Bihar News LIVE Update: अनंत सिंह आज ले सकते हैं शपथ
दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बेउर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह आज (03 फरवरी) विधानसभा सदस्यता की शपथ ले सकते हैं. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से इसके लिए इजाजत मिल गई है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेऊर जेल से विधानसभा लाने की तैयारी की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर
Bihar Budget 2026 Live Updates: राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव का तंज
बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर सदन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला. सदन में प्रवेश करते ही उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर तीखा तंज कसते हुए इसे 'रटा-रटाया भाषण' बताया. तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जो लिखकर देती है, राज्यपाल वही बोलते हैं और इसमें नई बात या मौलिकता कुछ नहीं होती.
Bihar Budget 2026 Live Updates: कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस- राज्यपाल
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने अभिभाषण में कहा कि कानून का पालन और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 1.21 लाख कर दी गई है और राज्य में पुलिस थानों की संख्या 10,380 हो गई है. बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है.
Bihar Budget 2026 Live Updates: अनोखा बजट आ रहा- मंत्री दिलीप जायसवाल
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बजट को लेकर कहा कि आज बिहार का अनोखा बजट आ रहा है. पिछली बार 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया था. मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत ज्यादा का बजट इस बार बिहार पेश करेगा. महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े और महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, इस पर बजट में बहुत ज्यादा प्रावधान किया जा रहा है.