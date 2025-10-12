Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग

Bihar Vidhan Sabha Chunav Live: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है. इस बार दो चरणों में बिहार चुनाव संपन्न कराया जाएगा. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी और शाम तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.
बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है. एनडीए में जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के कारण पेंच फंसा हुआ है. जबकि महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी के कारण सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है. वहीं पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन जारी है. इस बीच चुनाव आयोग ने पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की जिलाधिकारी और दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर की गई सूची दलों के जिला स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: फिर बनेगी नीतीश की सरकार- जेडीयू प्रत्याशी मनोज यादव
बांका के बेलहर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे जेडीयू के भावी प्रत्याशी मनोज यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने का दावा किया. मनोज यादव ने कहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में रहकर विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है. पार्टी ऐसे लोगों पर नजर रख रही है और अगर कोई विपक्ष के पक्ष में काम करता पाया गया तो उसे संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.
Bihar Chunav 2025 Live Update: महागठबंधन मे जुड़ेगी एक और पार्टी
इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने शनिवार (11 अक्टूबर) की शाम को तेजस्वी यादव से मुलाकात की. सूत्रों की मानें तो तेजस्वी अपने गठबंधन में IIP को शामिल करा सकते हैं और राजद के कोटे से दो सीटें भी दे सकते हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: मतदान से पहले कटिहार पुलिस ने करीब 5 लाख की नकदी पकड़ी
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कटिहार पुलिस काफी एक्टिव है. चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है. इसी दौरान पुलिस ने 4,98,500 रुपये की नकदी पकड़ी है. पुलिस को शक है कि इसका उपयोग वोट खरीदने के लिए किया जाना था. पुलिस आरोपी व्यक्ति से पूछताछ कर रही है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: चुनाव से पहले कटिहार में स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी गई
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कटिहार पुलिस ने रौतारा से एक किलो 442 ग्राम स्मैक की खेप के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं सेमापुर थाना पुलिस द्वारा 25.604 किलोग्राम गांजा एवं 02 मोटरसाइकिल के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित
Bihar Chunav 2025 Live Update: सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधन में घमासान जारी
