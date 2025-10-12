Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है. एनडीए में जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के कारण पेंच फंसा हुआ है. जबकि महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी के कारण सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है. वहीं पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन जारी है. इस बीच चुनाव आयोग ने पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की जिलाधिकारी और दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर की गई सूची दलों के जिला स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है.

