Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में कब होंगे चुनाव? इलेक्शन कमीशन आज 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Bihar Assembly Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ बिहार में ही मौजूद हैं. चुनाव आयोग की टीम राजधानी पटना में मैराथन बैठक करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने में जुटी है. ज्ञानेश कुमार की टीम ने शनिवार (04 अक्टूबर) को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने छठ महापर्व के तुरंत बाद मतदान कराने की सलाह दी थी. इसके अलावा सत्ताधारी दलों ने सिर्फ एक या दो चरणों में मतदान संपन्न कराने की अपील की थी. राजनीतिक दलों से रायशुमारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन आज (रविवार, 05 अक्टूबर) दोपहर 02 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. क्या आज ही चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी, यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source