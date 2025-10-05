Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में कब होंगे चुनाव? इलेक्शन कमीशन आज 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Advertisement
Bihar Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज (रविवार, 05 अक्टूबर) दोपहर 02 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. इससे पहले शनिवार (04 अक्टूबर) को CEC ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी.

Oct 05, 2025, 10:29 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Assembly Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ बिहार में ही मौजूद हैं. चुनाव आयोग की टीम राजधानी पटना में मैराथन बैठक करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने में जुटी है. ज्ञानेश कुमार की टीम ने शनिवार (04 अक्टूबर) को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने छठ महापर्व के तुरंत बाद मतदान कराने की सलाह दी थी. इसके अलावा सत्ताधारी दलों ने सिर्फ एक या दो चरणों में मतदान संपन्न कराने की अपील की थी. राजनीतिक दलों से रायशुमारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन आज (रविवार, 05 अक्टूबर) दोपहर 02 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. क्या आज ही चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी, यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चलेगा.

05 October 2025
10:26 AM

Bihar Assembly Election 2025 Live Update: एनडीए का दावा- फिर से बनेगी सरकार

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया है. बिहार सरकार में मंत्री लघु जल संसाधन और हम अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि हर क्षेत्र में नीतीश सरकार ने काम किया है, यही वजह है कि इस बार लोगों का आशीर्वाद एनडीए को जरूर मिलेगा.

10:22 AM

Bihar Assembly Election 2025 Live Update: आज दनादन बैठकों का दौर

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ बिहार में ही मौजूद हैं. बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए वे मैराथन बैठक करने में जुटे हैं. चुनाव आयोग आज (रविवार, 05 अक्टूबर) दोपहर 02 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकों का लंबा दौर चलेगा. सुबह साढ़े 9 बजे इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक जारी है. इसके बाद 11:30 से 12 बजे तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पुलिस और केंद्रीय बल के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी. दोपहर 12 से 1 बजे तक मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी.

