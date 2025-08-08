Bihar Chunav 2025 LIVE: अमित शाह आज आ रहे बिहार, राहुल-तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की तारीख घोषित

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं. वे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसको लेकर शाह ने एक्स पर लिखा कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र 'पुनौरा धाम मंदिर' एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास होगा. वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है. राहुल गांधी अब 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे. इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे.