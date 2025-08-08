Bihar Chunav 2025 LIVE: अमित शाह आज आ रहे बिहार, राहुल-तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की तारीख घोषित

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं. वे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है. राहुल गांधी अब 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं. वे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसको लेकर शाह ने एक्स पर लिखा कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र 'पुनौरा धाम मंदिर' एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास होगा. वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है. राहुल गांधी अब 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे. इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: 01 बजे सीतामढ़ी पहुंचेंगे अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. दोपहर 1 बजे पुनौरा धाम कार्यक्रम में शामिल होंगे.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: अमित शाह का बिहार दौरा आज
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं. वह सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में बन रहे भव्य जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे. इस क्षेत्र को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: चुनाव आयोग पर रोहिणी आचार्य का वार
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने X पर पोस्ट करके चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा के द्वारा वोट डकैती की जा रही है. उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग की मिली भगत से भाजपा के द्वारा जारी "वोट डकैती" का लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी जी ने पूरी तरह से पर्दाफाश करते हुए, ये साबित कर दिया कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ - साथ इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के द्वारा मतदान में होने वाली धांधलियों पर उठाए जाने वाले तमाम सवाल वाजिब थे और हैं.
