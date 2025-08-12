Bihar Chunav 2025 Live: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पटना से दिल्ली तक जारी है महासंग्राम
Bihar Vidhansabha Election 2025 Live: बिहार में मतदाता सूचियों की एसआईआर के निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कानून के तहत उसे मसौदा सूची से गायब लोगों के नामों की अलग सूची बनाने की जरूरत नहीं है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:02 PM IST

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live Update: बिहार में मतदाता सूची में हुए गहन विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है. विपक्ष इस मामले में चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं. बिहार एसआईआर के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार, 12 अगस्त) सुनवाई होने वाली है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. इसके पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था.

12 August 2025
11:07 AM

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live Update: मैं शपथपत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं?- राहुल गांधी

वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तनातनी बढ़ गई है. राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा था. इससे राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि  मैं शपथपत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं? यह उनका डेटा है, मेरा नहीं. उन्हें इसे अपनी वेबसाइट से लेना चाहिए. वे बस ध्यान भटका रहे हैं.

11:06 AM

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live Update: राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग ने किया खंडन

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों को गलत बताया है. आयोग ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पारदर्शिता के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज की सूची साझा की. इन साक्ष्यों में राजद, कांग्रेस और भाकपा जैसे दलों के प्रतिनिधियों के वीडियो साक्ष्य शामिल थे. वहीं सोशल मीडिया पर जारी फैक्ट चेक में भी राहुल के दावे गलत साबित हुए हैं.

11:05 AM

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live Update: विपक्ष सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है- चुनाव आयोग

निर्वाचन आयोग ने कहा कि विपक्ष सिर्फ संसद में और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है. नियमों के तहत बिहार में एसआईआर के बाद जारी मसौदा मतदाता सूची को लेकर अब तक एक भी आपत्ति नहीं आई है. 11 दिन बाद भी किसी पार्टी की ओर से नाम हटाने या जोड़ने के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया.

