Bihar Chunav 2025 Live: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पटना से दिल्ली तक जारी है महासंग्राम

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live Update: बिहार में मतदाता सूची में हुए गहन विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है. विपक्ष इस मामले में चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं. बिहार एसआईआर के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार, 12 अगस्त) सुनवाई होने वाली है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. इसके पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था.